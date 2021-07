Drogues La Région-capitale ouvre la voie à la création de salles de consommation

Lors de sa dernière séance avant les vacances, le Parlement bruxellois a adopté lundi une proposition d’ordonnance visant à instituer un cadre légal à la réduction des risques liés aux usages de drogues. Le texte ouvre la porte à la possibilité d’agréer et de subventionner des Salles de consommation à moindre risque (SCMR). La N-VA, le CD&V et le Vlaams Belang ont voté contre. Le MR et un élu CDH se sont abstenus.