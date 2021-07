Dans le rouge. Avec le pétrole brut en baisse et les contaminations au Covid-19 en hausse, les marchés européens ont nettement reculé lundi, à l’instar de Wall Street à l’ouverture. Les pertes dépassaient par moments les 2 %, l’indice BEL 20 perdant jusqu’à 2,3 % avant de conclure 1,68 % plus bas que vendredi, en s’inscrivant à 4 085,34 points avec 18 de ses éléments dans le rouge. arGEN-X (264,30) et Colruyt (47,63) se sont démarqués par des hausses de 2,05 et 0,11 % alors que les baisses ont été emmenées par AB InBev (56,00) et Ageas (43,01) qui plongeaient de 3,98 et 4,51 %, KBC (61,90) et Melexis (82,25) abandonnant 3,31 et 3,80 %. Aperam (46,12) et Umicore (51,56) valaient de même 2,04 et 2,20 % de moins que vendredi, Ackermans (139,90) et GBL (94,00) se dépréciant de 2,03 et 1,88 %. (Belga)