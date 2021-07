Reculs. Les marchés mondiaux étaient nettement dans le rouge lundi, particulièrement en Europe, les craintes liées à la propagation du variant Delta détournant les investisseurs des actions au profit d’actifs jugés plus sûrs. À la clôture, Paris reculait de 2,54 %, Francfort de 2,80 %, Milan de 3,02 %. Même déprime à Wall Street, où le S&P 500 perdait 1,71 % en cours de séance. "L’aversion au risque est restée jusqu’à présent le thème dominant de la séance" avec une baisse des actions qui a été "assez brutale", résume un analyste de ThinkMarkets. La progression du variant Delta risque de compromettre la reprise économique, notamment sur le front du tourisme. Du côté de l’aérien, Easyjet abandonnait 6,57 % à 770 pence et IAG 5,23 % à 159 pence. À Paris, Air France perdait 4,42 % à 3,737 euros et Airbus 6,06 % à 104,16 euros. (AFP)