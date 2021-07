"Je suis l’entraîneur de gars qui tournent en rond"

Entretien David Lehaire

Jacques Borlée est un personnage clivant. Mais son amour du sport lui a permis de soulever des montagnes, aussi bien comme coach de ses enfants, que comme mentor des Belgian Tornados.

Vite, il dérange

"Mon arrivée au coaching s’est faite de façon fortuite. Je vendais des tribunes télescopiques à Braine où il m’a été donné d’assister à un match des Castors. Je me suis dit qu’ils n’avaient pas de condition physique et j’en ai parlé au président de l’époque. Celui-ci m’a alors proposé de m’occuper d’eux. J’avais 33 ans. C’était une suite logique des choses dans la mesure où j’avais toujours eu un intérêt pour la chose.

Athlète, je voulais déjà savoir comment rendre le sportif meilleur. En 1979, je parlais déjà de diététique devant le COIB et je créais de la survitesse en courant derrière une moto. Cette façon de m’entraîner m’a d’ailleurs permis d’être deuxième au championnat d’Europe. Comment améliorer la performance a toujours été la base de ma réflexion. À ce titre-là, j’ai été le premier à amener la musculation dans le basket belge. Patrick Stevens, lui aussi, était un précurseur. Ce gars me fascinait. Le premier Belge à faire des vraies performances en sprint ! Je trouvais ça grandiose.

En 1995, je suis allé m’entraîner trois fois par semaine avec lui sous la houlette de Frank Dewitte. J’y ai appris le travail sur les fascias. Pour moi, Dewitte est un des plus grands biomécaniciens au monde. J’ai également travaillé dans le tennis avec Younes El Aynaoui, Johan Van Herck et Christophe Rochus. Déjà à l’époque, mon leitmotiv était de faire comprendre que tout se passe dans le cerveau, qu’il dirige notre corps. J’avais souvent des ennuis parce que je voulais des résultats, je secouais l’ordre établi. Je dérangeais déjà."

Pas à la recherche du conflit permanent

"Je n’aime pas le conflit, je ne cours pas derrière. Ce que je veux, c’est que l’on m’écoute. À partir du moment où l’on ne cherche pas, comme moi, à atteindre le haut niveau, là, je m’énerve, oui. Nous sommes tout le temps accompagnés par des gens qui ne pensent pas à la performance. Et ça, ça ne va pas. Un gars comme Rutger Smith (DT de la ligue flamande d’athlétisme) partage mes idées. Cela nous permet d’avancer dans le même sens. Si on me parle de haut niveau, tout va bien. Sinon, cela peut très mal se passer, oui. Trop de gens occupent des postes pour lesquels ils ne sont pas aptes."

L’impression d’être… fou

"Très souvent, j’ai l’impression d’être seul dans mon monde, d’être incompris. Mon discours n’a pas toujours l’attention qu’il mérite. Pourtant, je suis persuadé d’être dans le bon. La difficulté en sport est de se maintenir au sommet sur la durée, olympiade après olympiade. Or très peu d’athlètes y parviennent. Cela veut dire que la structure mise en place pour les soutenir n’est pas bonne. Il faut porter les athlètes pour qu’ils restent dans un mode subliminal. Les Pays-Bas ont très bien compris ça. Tout y est centré autour de l’athlète. On devrait beaucoup plus aller voir comment ils travaillent. Ils sont exemplaires en termes de management. Eux ont compris la différence entre coacher et entraîner. La plupart des gens entraînent sur la technicité, se basent sur des cours. Le coaching, c’est faire en sorte que l’athlète puisse se concentrer sur la sensation pour aller chercher l’extrême. Roger Lespagnard a une capacité de coaching hallucinante."

Quelque chose d’animal

"C’est peut-être mieux que je ne laisse personne indifférent. De toute façon, cela m’est égal. Mes résultats parlent pour moi. Certains disent que je ne sais entraîner que mes enfants. C’est oublier que je m’occupe de plein d’autres athlètes, pour lesquels je me donne de façon incroyable. Mais je dis la vérité. Ce qui n’est pas forcément apprécié dans cette Belgique de bon-papa. On n’arrive pas à coacher des gens qui bousculent l’ordre établi, comme Jean-Marie Dedecker ou moi. Mais je ne compte pas baisser les bras car j’aime le sport par-dessus tout. J’adore voir l’expression de l’athlète dans un effort extrême. Cela a quelque chose de beau, d’animal. C’est passionnant."

Ne pas sortir du cadre

"J’estime qu’un entraînement est réussi quand l’athlète s’est relâché et a perçu la sensation que je lui ai demandée. Cela arrive assez souvent. Parce que l’on a mis en place un climat hypercalme pour aller chercher le meilleur de soi-même. Je crée un cadre propice à ce que l’athlète aille chercher ce qu’il y a au plus profond de lui. On ne sort pas du cadre. Mais à l’intérieur de celui-ci, tu peux faire ce que tu veux. Je montre l’exemple à mes athlètes en étant discipliné, mais je ne les contrôle pas tout le temps. S’ils ont adhéré à ma philosophie, ils font naturellement attention à eux. Certains me disent autoritaire, mais je ne le suis pas. Mais on évolue dans un cadre strict. La nuance est importante. Moi, je fais tout pour mes athlètes, je les place au centre de mes préoccupations, leur témoigne tout mon amour afin qu’ils se donnent sans compter. Il n’y a que comme ça qu’ils pourront performer. Je les mets dans des conditions optimales à condition de tout faire correctement."

S’entourer des meilleurs

"Un bon coach apprend à s’entourer des meilleurs spécialistes dans leurs domaines respectifs. C’est comme ça que l’on reste au plus haut niveau. J’entraîne mes fils depuis 16 ans. Au fil de ces années, il a fallu évoluer, changer, s’adapter, se remettre en question et aller chercher l’expertise ailleurs quand c’était nécessaire. Il faut entendre d’autres choses. Le sport de haut niveau, c’est clarté, réciprocité, honnêteté, empathie et engagement. Cela implique de la flexibilité. Si tu fais tout le temps la même chose, tu finis par ne plus en avoir envie. Je suis en connexion permanente avec mes athlètes et les experts. Le sport de haut niveau c’est se donner à 100 % tous les jours, c’est tout le temps l’extrême. Les parents ont un rôle à jouer également. Ils doivent être là pour pousser leur enfant à se transcender."

Perçu comme un gourou

"C’est normal que certains me perçoivent comme un gourou. Ce que je vais dire va sans doute faire sursauter pas mal de monde, mais le sport de haut niveau et la religion ont des points communs. Tous les deux procurent de la sensation. Cela fait appel au même endroit du cerveau. Il y a un côté magique."

Le 400 mètres est la course des seigneurs

"Je suis l’entraîneur de gars qui tournent en rond. C’est complètement con. Mais l’intéressant, c’est comment ils parviennent à repousser leurs limites, à franchir ce mur des 300 mètres. Le 400 mètres, c’est la course des seigneurs, parce qu’on est dans le sprint et la résistance à la fois. C’est beau de voir comment il faut s’arracher pour aller au bout de cet effort. Je dois montrer à mes athlètes que le 400 m est la plus belle chose au monde. Si je n’y parviens pas, ils arrêtent après quelque temps."

Le secret, c’est la planification

"Le secret de ma réussite, c’est la planification. Tout est clair dans mon esprit et je ne m’énerve pas en cas de coup dur. J’essaie de garder le cap parce que je sais quel est mon objectif. Je tiens la route envers et contre tout. Quand Jonathan Sacoor revient des États-Unis, je prends le temps de faire les choses patiemment pour qu’il puisse atteindre un niveau très élevé aux Jeux. Et peu importe qu’il coure en 47 secondes les premières fois. Le but n’est pas qu’il soit vite en 46 si c’est pour ne pas tenir sur la durée. Je crée des bases."

Pas toujours besoin de champions

"Mes enfants sont assez extraordinaires. Ils continuent à m’étonner. Dans leur application. Aussi dans leur manière de réagir après un échec. Ils sont en recherche permanente de perfection. Cela vaut également pour les autres athlètes du groupe. Vous savez, je n’ai pas toujours besoin de champions, mais de gens qui vont à l’extrême pour s’améliorer."

Un côté schizophrénique

"Entraîner un adversaire de trois de tes fils dont tu t’occupes au quotidien a quelque chose de schizophrénique. Il faut pouvoir donner le maximum aux quatre. Ce n’est pas simple. Par exemple, je ne peux pas demander à Jonathan Sacoor de lever le pied pour que mon fils Dylan obtienne un meilleur résultat aux championnats de Belgique. Vous voyez le succès mais il y a aussi beaucoup de déceptions, des quatrièmes places. Il faut gérer ça, trouver les mots justes qui aideront l’athlète à se relever. Et puis, être père et coach à la fois n’est pas toujours évident, non plus. Il faut trouver le juste équilibre entre l’affection que tu as pour eux et la raison. Je pense que je continue à les surprendre par ma passion. Je veux repousser les frontières. Sans dopage, bien sûr, que je trouve débile. En revanche, pousser la diététique, la biomécanique, le mental… à l’extrême, c’est passionnant."

Garder le cap

"Je ne nourris pas d’inquiétude quant à la fin de carrière de Kevin et Jonathan. C’est une issue inévitable. Ils sont là depuis tellement longtemps que je ne peux qu’être très fier d’eux… Quand quelque chose ne tourne pas rond, le coach doit garder le cap. Parce que si l’athlète voit que tu paniques, il aura peur à son tour. Il faut le préserver."

Au moins jusqu’à Paris

"Mes fils m’ont demandé jusqu’où je comptais aller : j’aimerais, au moins, jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. J’ai tellement l’amour du coaching que je ne me vois pas faire quelque chose d’autre. J’aime profondément ça. En fait, tant que je lancerai des choses innovantes, je continuerai à avancer."