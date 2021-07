Le Kinograph en vert-blanc-rouge

Ce 21 juillet, on pourra fêter la Belgique aux rythmes des trémolos des chanteurs de charme italo-belges ! Depuis le mois de mai plusieurs manifestations rappellent l’histoire de l’immigration italienne, 2021 marqu ant officiellement les 75 ans de l’accord charbonnier passé entre la Belgique et l’Italie. Aux côtés de l’histoire ouvrière et sociale, la présence des "Ritals" s’inscrit également, et largement, dans nos livres de recettes et dans la culture populaire belge. Il y a Adamo, le tube planétaire "Marina", sans oublier Frédéric François et Sandra Kim. Ces derniers ont connu leurs heures de gloire. Le premier a enchaîné les tubes, a trôné au N°1 du Hit Parade, la seconde a gagné, en 1986, l’Eurovision. Une grande première pour une Belge (et une dernière…) Mais, que seraient ces success-stories sans celui qui est derrière ces tubes légendaires ? Sans celui qui a passé des heures à écrire ces textes ? Rosario Marino. Profession : parolier (à succès). Sa fille, la réalisatrice Rachel Marino, a mis un coup de projecteur sur ce tendre et souriant bonhomme, son papa qui a raconté un amour universel dans 417 chansons recueillies dans 18 carnets pendant 49 ans. Rosario est arrivé en Belgique à l’âge de trois ans avec sa famille. Comme ses copains immigrés, il est vite devenu ouvrier. Mais Rosario a un talent caché, Rosario écrit. Après l’école, il griffonne et remplit des pages d’amour. Un jour, Frédéric François, un ami du quartier, intrigué, veut le lire. Coup de foudre. Rosario écrira, Frédéric chantera. La collaboration indéfectible est née. Rosario quitte l’usine. Il a trouvé sa voie : il sera parolier. Résultat : 13 disques d’or.

Rachel Marino nous raconte le destin improbable de celui qui n’a pas eu peur de devenir artiste, qui a osé "sortir du rang", qui a contré le déterminisme social, qui s’est permis d’être heureux. Rachel Marino ne parle donc pas seulement de son père. Son film aborde aussi, en filigrane, l’histoire de l’immigration italienne et elle met en lumière les difficultés liées à l’intégration.

Ce 21 juillet, le documentaire sur ce personnage hors du commun, Parolier, sera projeté au Kinograph de Bruxelles et sera suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et d’un blind test pour tester nos connaissances sur la chanson belge, franco-italienne, l’Eurovision et bien d’autres. Plaisir vintage garanti ! www.kinograph.brussels

Nastasja Caneve