Les mystères de l’engagement

Une sœur Roman De Pascale Toussaint, ONLIT/éditions, 144 pp. Prix 16 €

Elle était belle, séduisante, débordante de vie, indomptable… Sa mère était morte en la mettant au monde dans une famille déjà nombreuse. À 20 ans, elle avait brutalement quitté un destin plein de promesses et répondu à la "petite voix" qui l’appelait. La voix inquiétante, dont l’institutrice avertissait : "Si vous l’entendez, ça voudra dire que Dieu vous appelle". Claire, pharmacienne, ne comprend pas que sa tante, Agnès, ait "gâché sa vie" en devenant religieuse. Sœur !

Venue récupérer ses affaires à l’hôpital où celle-ci venait de mourir à moitié folle à 70 ans, elle découvre que celle qui était aussi la jeune sœur de son père a beaucoup souffert sans rien réclamer d’autre qu’un "bout de chocolat" et que restée coquette sous le voile, elle avait conservé sa voluptueuse chevelure fauve - cette barrière entre le monde et soi. Face à l’incompréhension de Claire, Philippe, son compagnon, objecte : "Elle a choisi… Elle ne s’est pas sacrifiée… Il y a d’autres critères que les tiens".

En contrepartie, Juliette, la cousine libertaire et adepte de Mai 68 qui n’attendait que ça, être amoureuse, rire et s’épanouir sous le regard d’un homme, avoue avoir, de son côté, toujours rêvé d’Absolu et de Grand Amour, constatant prosaïquement : "Au lieu de ça, je m’en vais peler des patates pour un homme qui ne m’embrasse même plus".

Pensée nuancée

Interrogeant des femmes qui ont connu Agnès et découvrant quelques secrets de famille au cours de ses investigations, Claire se mue en enquêtrice. Qu’est-ce qui a vraiment motivé Agnès, si gourmande et insouciante, à choisir l’Amour de Dieu plutôt que l’amour d’un homme ? A-t-elle réellement été heureuse au couvent ? De quel bonheur ? Des paroles s’échangent et peu à peu se mettent en place les pièces d’un puzzle où se révèle sans doute le vrai sujet du livre qui, par-delà le parcours d’une sœur, joue moins de certitudes qu’il n’oppose de réponses contradictoires.

Pascale Toussaint partage ici, sans esquiver leur part d’ambiguïté et sans tartuferie, des questions sur l’engagement religieux, sur l’hypocrisie des familles, sur les non-dits qui font mal, sur le féminisme, la phallocratie, le fossé entre générations… Et elle y va dans une écriture simple, concise, rapide, dont les ellipses créent parfois un peu de confusion entre les personnages mais où les courts chapitres, s’ouvrant joliment sur des citations d’écrivains consacrés, s’accordent aux soubresauts d’une pensée nuancée.

Monique Verdussen