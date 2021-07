L’Onu s’en mêle

Séjour provisoire. Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l’Onu sur les droits de l’homme (et ancien candidat Écolo), et Felipe Gonzalez, rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, ont adressé lundi une "lettre ouverte" au gouvernement belge. Ils y rappellent l’obligation de protéger les droits humains des migrants, qu’ils soient ou non en situation légale de séjour. Face à la situation d’urgence actuelle, "il serait souhaitable que le gouvernement confirme que l’état de santé des grévistes de la faim fait obstacle à toute expulsion", estiment les deux rapporteurs. Ils conseillent aussi que le gouvernement "envisage l’octroi d’un titre de séjour provisoire, permettant l’exercice d’une activité économique". (Belga)