Nos choix étoilés

Bourse de Commerce Art contemporain Où Bourse de Commerce, Paris, Pinaultcollection.com Quand tous les jours sauf mardi

France La Bourse de Commerce-Pinault Collection s’est ouverte à Paris et est superbe. L’architecture minimaliste de Tadao Ando fait merveille et accueille des artistes qui interrogent le monde d’aujourd’hui. Un must. G. Dt

Elles font l’abstraction Art moderne et contemporain Où Centre Pompidou, Paris, centrepompidou.fr Quand Jusqu’au 23 août, tous les jours sauf mardi

France Cette énorme exposition parvient à réécrire toute l’histoire de l’abstraction à partir des œuvres des seules artistes femmes souvent occultées par l’histoire de l’art du XXe siècle écrite par les hommes. Avec 106 artistes et 500 œuvres. G. Dt

Nouveau Mu. ZEE Art moderne et contemporain Où Romestraat 11, Ostende Quand tous les jours sauf lundi

Belgique Après une mue radicale organisée par Rotor, le Mu. ZEE, recentré à nouveau sur ses riches collections, retrouve lisibilité et bâtiment d’origine avec un très beau parcours dans l’art belge de 1880 à aujourd’hui. G. Dt

Ransonnet à La Boverie Où Musée de La Boverie, parc de La Boverie, 4000 Liège. Tél. : 04.221.93.22 Quand PROLONGATION Jusqu’au 15 août

Belgique Un vaste ensemble, plus de cent peintures réalisées entre 1980 et 2021, le corpus plastique et chromatique d’un artiste que la nature inspire comme elle l’enjoint à se dépasser sans cesse. C’est surprenant, envoûtant parfois, toujours bruissant des mille sortilèges inscrits entre forêts de sapins et plain-chant de paysages ensorcelants. R.P. T.

Congoville Art contemporain Où Parc du Middelheim, Anvers Quand Jusqu’au 2 octobre. Avec un plan et un guide du visiteur

Belgique Tout l’été, le beau parc à sculptures du Middelheim est à l’heure africaine. Quinze artistes internationaux interrogent ce passé colonial si présent partout mais qu’on occulte. G. Dt

Libres Figurations - Années 80 Où Musée des Beaux-Arts et Cité de la Dentelle, 62100 Calais, www.calais.fr, 00333/21.46.48.40 et Cité de la Dentelle : www.cite-dentelle.fr et 00333/21.00.42.30 Quand Jusqu’au 2 janvier 2022

France Un déploiement impressionnant dans les deux musées de Calais. Plus de 250 œuvres de 50 artistes et groupes internationaux largement iconoclastes des années 1979-1986. Des Français, mais aussi des Russes, des Allemands. Un art non académique, revendicatif et politique. R.P.T.

Shilpa Gupta Art contemporain Où au Muhka, à Anvers, www.muhka.be Quand Jusqu’au 12/09

Belgique Très belle exposition de l’artiste indienne, Shilpa Gupta qui utilise tous les supports : vidéo, installation, photos, médias interactifs, pour interpeller le spectateur sur le monde dans lequel nous vivons. Elle s’intéresse aux malentendus, aux préjugés, au racisme, au sens de l’histoire, à notre obsession sécuritaire, aux frontières qui nous divisent. G.Dt

Vincent Geyskens Art contemporain Où musée M, Louvain, www.mleuven.be Quand Jusqu’au 5/09

Belgique Que peut encore nous dire la peinture ? La peinture peut-elle réveiller notre regard, nous libérer de la tyrannie des images créées par le monde publicitaire ? Ce sont les questions que posent à travers ses peintures et ses collages, le peintre Vincent Geyskens au musée M. G.Dt

Listen to your eyes et Robin Rhode Art contemporain Où musée Voorlinden, près de La Haye Quand www.voorlinden.nl

Pays-Bas L’exposition Listen to your Eyes est un hommage pour ses 80 ans au créateur du magnifique musée Voorlinden, le milliardaire néerlandais Joop van Caldenborgh. C’est aussi un collectionneur acharné qui a commencé à l’âge de 16 ans ! Sa collection, la plus importante des Pays-Bas, comprend plusieurs milliers d’œuvres. Avec aussi une exposition Robin Rhode. G.Dt

Leonardo monumental au Clos Lucé Où Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, 2, rue du Clos Lucé, 37400 Amboise www.vinci-closluce.com, 00332/47.57.00.73 Quand En permanence. En juillet et août, de 9 à 20h.

France Pour tous publics, enfants, curieux, adeptes de l’art renaissant de Leonardo da Vinci, qui séjourna dans ce splendide décor les trois dernières années de sa vie, de 1516 à 1519, à l’invitation de François Ier qui résidait au château d’Amboise. Outre la demeure, maintenue dans son jus, le parc s’est étendu, a bénéficié de la rénovation d’un espace du XIXe siècle reconfiguré en lieu immersif, toutes techniques virtuelles au rendez-vous. Impressionnant. R.P. T.

Moeschal à Bozar Où Bozar, 23, rue Ravenstein, 1000 Bruxelles. www.bozar.be et 02.507.82.00 Quand PROLONGATION jusqu’au 19 septembre, du mardi au dimanche, de 10 à 18h.

Belgique Modeste, retranché en ses calculs, ses épures, ses défis, Jacques Moeschal (1913-2004) fut un créateur haut de gamme. Il y a ses signaux dans le désert du Néguev ou à Mexico, il y a, emblèmes de nos autoroutes, ceux de Zellik vers la mer et de la frontière franco-belge vers Paris. N’oublions surtout pas sa Flèche du Génie civil de l’Expo 58. Maquettes, photos, archives. R.P. T.

Dopchie/Viard duo force V Où Galerie Faider, 12, rue Faider, 1060 Bruxelles. www.galeriefaider.be et 02.538.71.18 Quand Jusqu’au 17 juillet, du mercredi au samedi, de 14 à 18h

Belgique Deux artistes aux antipodes présumées l’un de l’autre. L’un sculpteur, Étienne Viard, l’autre peintre, Patricia Dopchie. Deux artistes abstraits. La ligne et l’épure chez Viard. Une peinture voluptueuse, couche sur couche, rouge, emplie de profondeurs chez Dopchie. R.P. T.

Michel Mouffe Où Galerie Vervoordt, Stokerijstr. 19, 2110 Wijnegem. www.axelvervoordtgallery.com et 03.355.33.00 Quand Jusqu’au 4/09

Belgique Attendue, la nouvelle exposition d’un Michel Mouffe qui a peaufiné son ouvrage face à la mer, à Formentera. Aux trois tableaux carrés en hommage à de grandes figures éprises de liberté, s’associent, dans la grande salle lumineuse d’un lieu magique, une dizaine de toiles architecturées de couleurs et de tensions maximales bien dans la note d’un artiste fidèle à ses options. R.P. T.

Jean Milo - L’évidence du printemps Où La Patinoire Royale/Galerie Valérie Bach, 15, rue Veydt, 1060 Bruxelles. www.prvbgallery.com et 02.533.03.90 Quand PROLONGATION Jusqu’au 31 juillet, mardi et mercredi, de 14 à 18h ; du jeudi au samedi, de 11 à 19h.

Belgique L’œuvre entier de Jean Milo chante la joie. Une joie accordée aux mouvements de la nature, la ferveur printanière lui accordant ses élans les plus fertiles. R.P. T.