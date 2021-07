Quand l’intox devient l’info

Avec en toile de fond les multiples affaires de dopage qui ont marqué l’histoire récente du sport professionnel, il est devenu difficile d’assister à l’émergence d’un phénomène sans qu’aussitôt des voix s’élèvent pour mettre en doute sa préparation ou sa probité. Un peu comme si dans notre société le scepticisme était devenu la norme, que l’on parle de vaccin, de climat, de politique européenne ou d’exploits dans les stades.

Le cas Pogacar en est une nouvelle illustration. Sur le papier, le double vainqueur du Tour de France est un véritable héros. Du haut de ses 22 ans il est même en train d’écrire l’Histoire. Mais, depuis l’affaire Festina et le scandale Armstrong, les rois de la "petite reine" ne peuvent plus monter sur un trône sans générer la suspicion et la rumeur, notamment sur les réseaux sociaux. Même le JT de France 2, la chaîne du Tour, a consacré l’autre jour un sujet aux questions que se pose la caravane concernant le jeune premier slovène. En un mot comme en cent : à en croire certains, le maillot jaune serait trop fort pour carburer à l’eau claire avec ses seuls mollets en guise d’essence. Tout le monde a le droit, bien sûr, d’afficher son incrédulité. Mais, si on commence à se poser des questions existentielles après chaque victoire, autant éteindre la télévision et passer à autre chose. C’est bien plus simple. Autant le savoir alors que les Jeux olympiques de Tokyo vont squatter la grille des programmes dans les prochaines semaines…