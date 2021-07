Radu Oreian et autres Roumains

Electric Crossroads Art contemporain Où Bubble’n’Squeak, avenue Van Volxem 316, 1190 Forest www.bubblensqueak.space Quand Jusqu’au 31 juillet 2021, du mercredi au samedi de 14h à 18h30.

Alors que le microcosme de l’art contemporain s’éveille en douceur de cette année de torpeur, notre plaisir est décuplé à l’idée de découvrir un nouveau lieu d’exposition à Bruxelles. Bubble ‘n’Squeak - et ses quelque 350 m2 - s’est installé à un jet de pierre du WIELS. Situation éclairée ! L’avenue Van Volxem (Forest) ne cesse d’attirer des lieux d’art et des initiatives alternatives venant renforcer l’attractivité d’un quartier sur lequel nous n’aurions pas forcément parié. Après le WIELS sont venus s’implanter d’autres espaces : la Fondation A Stichting, la fabuleuse collection Galila’s P.O.C., les galeries Lee-Bauwens ou encore Clearing… À cette offre vient s’ajouter une nouvelle enseigne. Né de la volonté partagée de trois galeries internationales - La Galleria Anna Marra (Rome), la Galerie Montoro12 (Rome et Bruxelles) et la Galerie Nosco (Royaume-Uni et France) - d’unir leurs forces, Bubble ‘n’Squeak se définit comme un "curatorial space". Soit un espace mettant l’accent sur le travail d’un commissaire imaginant des expositions collectives exclusives. Ce positionnement place l’enseigne à mi-chemin entre la galerie d’art et le musée. Certaines œuvres étant à vendre, d’autres - pièces de premier plan - étant confiées par de grandes collections afin de servir l’approche envisagée.

Carte blanche

Les clés de la deuxième exposition ont été confiées à Radu Oreian (né en 1984). L’artiste multimédia a reçu carte blanche pour imaginer cette proposition réunissant dix-neuf artistes roumains. Différents médiums, différentes générations, différents degrés de notoriété se confondent dans une scénographie écartant toutes tentatives de hiérarchie. Une position clairement assumée par Radu Oreian qui souhaitait créer un phénomène d’émulation en mêlant des figures de renommée internationale et des artistes émergents faisant leurs tout premiers pas dans le monde de l’art.

Comme le suggère l’intitulé ("Electric Crossroads"), le commissaire a tenté d’établir des connexions énergétiques, quelque peu électriques, entre ces personnalités qui partagent un point commun : appartenir à cette grande famille d’artistes roumains. Entre ces trajectoires multiples, qui donnent à première vue l’impression d’un patchwork disparate, on ressent le même ancrage culturel. Palettes chromatiques, rappels formels, échos plastiques ou techniques… Les œuvres se croisent et se répondent. Parfois très subtilement. Qu’importe ! Nous prenons un plaisir évident à découvrir ce panorama relativement substantiel d’une scène que nous connaissons à peine.

Pièce centrale de l’exposition, Capital Pool de l’artiste conceptuel souvent associé au Land Art Dan Mihaltianu (né en 1954). Cette "piscine" - étendue de liquide sur un vinyle noir métamorphosant le tout en miroir - s’étale de tout son long dans l’espace. Une œuvre emblématique présentée, dans une configuration différente mais le concept reste entièrement identique, au pavillon roumain de la dernière Biennale de Venise (2019). Participez à l’œuvre, jetez-y une petite pièce… Mieux, entrez en connexion avec elle en observant attentivement votre reflet et ses déformations. Autre œuvre "phare", l’installation d’Eugenia Pop (1945-2012). Quelque 1 600 pièces de terre cuite, comme autant de petits bols qui renvoient vers la terre, vers les éléments. Jouant sur les textures, l’émaillage et les techniques, l’artiste y imprima ou traça des symboles qui se muent en langage mystique. Délicat et poétique. Autre coup de cœur, la toile monumentale signée Radu Oreian. Il développe une démarche artistique mêlant les matières (peinture à l’huile, sable, résine…) dans une composition largement inspirée des fresques de Pompéi. Un travail d’une grande profondeur, les niveaux de lecture se confondent… Et quelle technicité !Gwennaëlle Gribaumont