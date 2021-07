Tim Wellens reprend au Tour de Wallonie

Cela n’a pas changé. Comme chaque année, pour de nombreux coureurs, le Tour de Wallonie est une course de reprise. Encore plus cette saison, avec un calendrier toujours perturbé par ce satané coronavirus et l’annulation de nombreuses épreuves. Parmi ceux qui vont retrouver le peloton, il y a Tim Wellens.

Avec son statut, même s’il n’est pas à 100 %, le puncheur de Lotto-Soudal reste un des favoris de la course wallonne, qu’il avait dominée en 2018 grâce à une envolée victorieuse à la Citadelle de Namur. Après avoir été contraint de déclarer forfait pour les championnats de Belgique et surtout pour le Tour de France, le résident monégasque se sent mieux. "En tout, je suis resté un peu plus d’une semaine sans faire du vélo, avant de reprendre les entraînements en douceur. Avec mon arrêt, j’ai perdu pas mal de condition. Tout n’est cependant pas parfait. Je ne pédale pas de manière aussi souple que ce que je voudrais. Je n’ai pas encore des sensations de fou ! Mais j’ai su bien m’entraîner ces derniers temps. J’ai su terminer tous les blocs d’intensité que je devais faire. Cela n’a pas été facile, mais c’est une bonne chose d’avoir su les finir. Et c’est une bonne chose pour moi de reprendre ce mardi sur une étape relativement facile, sans doute pour les sprinters, même s’il y aura plusieurs côtes sur le parcours."

Toujours motivé

Est-ce à dire que Wellens revoit ses ambitions à la hausse ? "Ce Tour de Wallonie me motive toujours. Mais le plan de départ, c’est effectivement que cette épreuve me serve de préparation, avec des vues sur les prochains rendez-vous, avec l’ambition de récupérer ensuite la grande forme. Maintenant, on verra comment cela va se dérouler pour moi. Même si je n’ai plus couru depuis longtemps, si j’ai la possibilité d’aller faire un résultat, je ferai tout pour aller le chercher. D’autant plus que le parcours est bien balancé. Avec souvent du dénivelé, ce qui me convient. On annonçait trois étapes avec plus de 3 000 mètres de dénivelé. Il faudra juste voir quelles seront les adaptations de parcours que devront mettre en place les organisateurs avec la terrible catastrophe qui a touché le pays ces derniers jours. J’ai longtemps cru qu’il ne serait pas possible de maintenir cette course. Je suis donc content de pouvoir la disputer, même avec des adaptations de parcours."

Julien Gillebert