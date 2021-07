Une Grande Boucle placée sous le signe de la frustration

Le sport ne retient que les vainqueurs." Cet adage est particulièrement vrai en cyclisme où toute la lumière est captée par celui qui exulte sitôt la ligne d’arrivée franchie. Ce dimanche, pendant que Wout Van Aert récoltait les lauriers de sa prestigieuse victoire sur les Champs-Élysées, Jasper Philipsen semblait inconsolable. Assis sur le trottoir de la plus belle avenue du monde, le sprinteur de 23 ans pleurait sur les quelques centimètres qui lui ont manqué pour débloquer son compteur sur le Tour de France.

Un sacré palier franchi

Lorsqu’il regardera cette 108e Grande Boucle dans le rétroviseur, le coureur Alpecin-Fenix pourra tout de même être très fier de lui. Deux ans après sa première participation à la plus grande course du monde, force est de constater que Jasper Philipsen a franchi un sacré palier. Non seulement il a rallié Paris, mais il a été dans le coup lors de chaque arrivée massive, décrochant par la même occasion la quatrième place au classement par points.

L’Anversois avait formidablement débuté son Tour de France en prenant la deuxième place à Pontivy après avoir lui-même emmené le sprint pour son équipier Tim Merlier. Et ce, alors qu’il portait encore les stigmates de la chute qu’il avait subi lors d’une première étape terriblement mouvementée. Lors des quatre emballages massifs suivants, Jasper Philipsen avait subi, comme tous les autres as de la dernière ligne droite, la loi de Mark Cavendish même s’il était légitimement désigné comme le principal rival du Britannique.

Mais l’Anversois ne s’est jamais contenté de jouer les seconds rôles sur ce Tour de France. "Toutes ces places sur le podium, elles ne m’arrangent pas beaucoup", regrettait ainsi le sprinteur belge après avoir décroché la troisième place à Carcassonne.

Encore beaucoup d’années

Le coureur Alpecin-Fenix comptait donc sur l’arrivée des Champs-Élysées, officieux championnat du monde des sprinteurs, pour enfin mater Mark Cavendish et son impressionnant train. "J’ai vraiment hâte de prouver que j’ai encore quelque chose dans les jambes", promettait ainsi Jasper Philipsen au micro de Sporza avant le départ de la dernière étape.

L’Anversois a bien fini par avoir raison du maillot vert sur les petits pavés parisiens mais c’était sans compter sur un Wout Van Aert en état de grâce lors du dernier week-end du Tour de France.

À l’issue de la 13e étape, Jasper Philipsen avait reconnu qu’à 23 ans, il lui restait "encore beaucoup d’années pour gagner". Après cette 108e édition du Tour de France si prometteuse, il ne reste plus qu’à espérer que la prédiction de l’Anversois se réalise.

Bertrand Boulenger