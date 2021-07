Wall Street

Dans le rouge. La Bourse de New York chutait lundi à l’ouverture, craignant l’impact sur l’économie et sur l’inflation de la propagation du variant Delta du coronavirus. Vers 14 h 10 GMT, l’indice Dow Jones plongeait de 2,05 % à 33 977,35 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 1,62 % à 14 193,87 points. L’indice élargi S&P 500 baissait de 1,74 % à 4 251,99 points. Vendredi, l’indice Dow Jones avait reculé de 0,86 %, le Nasdaq de 0,80 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,75 % à 4 327,16 points. Pour la première fois en presque deux mois, les trois indices avaient accusé une semaine en perte, le Dow Jones lâchant 0,52 %, le Nasdaq 1,87 % et le S&P 500 0,97 %. À l’ouverture lundi, les onze secteurs du S&P 500 étaient tous dans le rouge, à commencer par le secteur de l’énergie qui lâchait 4,25 % dans le sillage de la chute des prix du pétrole. (AFP)