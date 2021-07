Une histoire naturelle du vin. Depuis mercredi dernier et durant les jours qui ont suivi, La Libre vous a proposé de retracer l’histoire du vin depuis sa découverte jusqu’aux tendances contemporaines, à travers cinq moments clés. Un récit qui s’est révélé tout à fait passionnant à la croisée de l’histoire et de la science, et qui prend fin aujourd’hui avec ce dernier numéro de la série.

L’auteur. Fabrizio Bucella est physicien, docteur en sciences et professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles. Il est également professeur invité dans les masters 2 du droit de la vigne et du vin de l’Université de Bordeaux et du droit du vin et des spiritueux de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Sommelier et directeur de l’école d’œnologie Inter Wine&Dine à Bruxelles, il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages à succès aux éditions Dunod tels que L’Antiguide du vin, ce que les autres livres ne vous disent pas ou, plus récemment, À la recherche du vin perdu, une aventure œnologique dont vous êtes le héros.