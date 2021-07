Bientôt une première salle bruxelloise de consommation de drogues

En décembre prochain, le Gate, première salle de consommation (de drogues) à moindre risque (SCMR), ouvrira ses portes au centre de Bruxelles, dans le quartier Lemonnier. Dans le dispositif de prévention existant en matière de toxicomanie, c’était clairement le chaînon manquant. Parce que, comme toutes les grandes villes, la capitale européenne connaît des scènes ouvertes de consommation de drogues. Cette situation problématique majeure en termes sanitaires et de troubles à l’ordre public n’est viable ni pour les habitants des quartiers concernés ni pour les personnes souffrant d’assuétudes, soutiennent les initiateurs du Gate.

D’autant que la crise sanitaire liée au Covid-19 a encore aggravé le phénomène. Les plus vulnérables, en situation de précarité ou d’exclusion, sans domicile fixe, n’ont pas d’alternative à l’espace public pour consommer.

Le Gate offrira une solution concrète et efficace à ces situations, assurent les porteurs du projet. La Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les opérateurs de terrain (le CPAS, les ASBL Transit et Bravvo), en étroite collaboration avec le parquet et la police, ont scellé un accord permettant l’aboutissement de la SCMR.

La preuve par Liège

Avant Bruxelles, Liège a été la première ville belge à ouvrir, il y a 16 mois, un dispositif comme il en existe déjà une centaine dans le monde. Les résultats sont là : depuis la création de cette expérience pilote dans la Cité ardente, 21 000 consommations à ciel ouvert ont pu être évitées, indique Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles.

Autre exemple : Rotterdam. On y observe une diminution de 83 % de la présence en rue de seringues grâce à cette innovation socio-sanitaire - et aucune augmentation de la criminalité alentour.

Comme c’est le cas de toutes les salles de consommation à moindre risque, le Gate fera office de portail vers d’autres soins pour des usagers souvent éloignés des structures d’aide.

Pas question donc, pour Philippe Close, de parler de "salle de shoot", une dénomination impropre pour ce lieu qui veut être un ancrage vers un mieux-être pour les consommateurs englués dans les assuétudes.

Apaiser l’espace public

Le dispositif sera encadré par des médecins, des soignants, des éducateurs, des assistants sociaux… (entre 20 à 25 personnes), dont l’objectif est de diminuer les risques liés à la consommation de stupéfiants (overdoses, transmission de virus, hygiène…) tout en apaisant l’espace public. Les bénéficiaires, majeurs, devront s’identifier au Gate pour y être accompagnés.

Une attention particulière sera portée à la sécurité dans la salle et à ses abords, où la police veillera au respect de la tranquillité publique.

An.H.