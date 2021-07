Évocation Françoise Arnoul, l’étoile de "French Cancan", a rejoint la Voie lactée

L’actrice française Françoise Arnoul, vedette des années 1950 et étoile du célèbre French Cancan de Jean Renoir, est décédée mardi à l’âge de 90 ans, à la suite d’une longue maladie. Née en juin 1931 à Constantine en Algérie où son père était général d’artillerie et sa mère comédienne, Françoise Arnoul, de son vrai nom Françoise Gautsch, rêvait au départ d’être danseuse. À 17 ans, elle suit des cours d’art dramatique et décroche son premier rôle dans L’Épave de Willy Rozier.

Silhouette fine et regard envoûtant, elle est considérée comme un "sex-symbol" des années 1950. En 1954, elle connaît la célébrité en incarnant Nini dans French Cancan de Jean Renoir et tournera par la suite cinq films avec Henri Verneuil. Françoise Arnoul sera supplantée par Brigitte Bardot et délaissée par la Nouvelle Vague. (AFP)