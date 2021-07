Football Mandanda de Charleroi à Mouscron

Parfait Mandanda quitte le Sporting de Charleroi pour Mouscron. Le gardien de but français de 31 ans s’est engagé pour un an avec une option pour une année supplémentaire à l’Excel, relégué en D1B au terme de la saison dernière. Parfait Mandanda était arrivé il y a dix ans à Charleroi, alors que les Zèbres évoluaient en D2. Il a joué 99 matchs pour le club carolo, qui l’avait prêté au Dinamo Bucarest et aux USA ces deux dernières saisons. (Belga)