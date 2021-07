Gaz et électricité Éviter les contrats avec un tarif fixe

L’électricité et le gaz naturel s’échangeant à des prix élevés en ce moment, le régulateur fédéral de l’énergie, la Creg, déconseille pour l’instant de conclure de nouveaux contrats d’énergie avec un tarif fixe. Les prix de l’électricité et du gaz ont atteint des sommets. En cas de nouveau contrat d’énergie, il vaut mieux éviter le tarif fixe, recommande la Commission de régulation de l’électricité et du gaz. Sinon, il faudra payer un prix élevé pendant toute la durée du contrat. (Belga)