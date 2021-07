Belgique

Inondations | La Belgique, qui a organisé une journée de deuil national, peinait toujours à se relever. Le bilan s’établissait toujours à 32 morts et 18 disparus. pp.2-9

Défense | L’éviction du général Boucké, patron du service de renseignement militaire, ébranle l’armée. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, est attendue de pied ferme jeudi au Parlement. p.10

Sans-papiers | La grève de la faim observée par plus de 400 sans-papiers à Bruxelles depuis le 23 mai a été suspendue. Les sans-papiers maintiennent toutefois les occupations. p.11

International

Chypre | Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite à Chypre-Nord, a réaffirmé son attachement à une solution à deux États. pp.16-17

Royaume-Uni | Le Premier ministre Boris Johnson veut renégocier en profondeur les dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord. p.17

Hongrie | Viktor Orban a annoncé la tenue d’un référendum et demandé le soutien des électeurs sur la loi anti-LGBT +, après le lancement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne. p.18

Économie

JO | Les sponsors japonais des Jeux olympiques de Tokyo font plutôt grise mine, n’ayant plus vraiment intérêt à être associés à un événement devenu impopulaire au Japon. p.25

Marchés | Les Bourses mondiales, dont Bruxelles, se sont bien reprises depuis leur coup de mou de lundi. p.26

Sports

Cyclisme | Les deux premières étapes du Tour de Wallonie ont vu, ironie du sort, la victoire des Hollandais Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen. Il y a près d’un an, le premier avait balancé le second dans les balustrades en Pologne. p.33

Tennis | Zizou Bergs a été éliminé au 2e tour du tournoi de Gstaad par le Serbe Laslo Djere, tandis qu’Ysaline Bonaventure a pris trois jeux à la Roumaine Begu à Palerme. p.34

Football | Parfait Mandanda a quitté le Sporting de Charleroi pour s’engager à Mouscron. p.34

Culture

Photographie | Reprise en mode mineur des Rencontres d’Arles. Présent, l’activisme n’est pas l’art. pp.36-37

Rénovation | Pour Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la Politique scientifique, le plateau du Cinquantenaire doit devenir celui du Bicentenaire, en 2030. p.39