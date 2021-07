Schaerbeek Deux pompiers ambulanciers blessés dans un accident de la circulation

Une ambulance du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles a été impliquée dans un accident de la circulation à Schaerbeek, lundi vers 16 h 10. Deux pompiers ambulanciers ont été blessés et transférés à l’hôpital. "Notre ambulance sortait du poste Brien à Scharbeek pour effectuer une mission urgente à Evere", a expliqué mardi Walter Derieuw, porte-parole du Siamu de Bruxelles. "Le véhicule circulait comme véhicule prioritaire, avec feux bleus et sirène, en franchissant le feu rouge, à vitesse modérée, au carrefour entre le boulevard Lambermont et la chaussée d’Haecht, le véhicule a été heurté violemment dans le flanc gauche par une camionnette", a-t-il dit. "Nos deux pompiers ambulanciers ont été blessés et transférés à l’hôpital. Heureusement, ils ont pu le quitter en soirée. Ils sont en incapacité de travail. Le conducteur de l’autre véhicule a été blessé légèrement, mais n’a pas souhaité être évacué", a précisé Walter Derieuw. "Je tiens à rappeler qu’il y a eu d’importantes modifications au Code de La route le 1er octobre 2020, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires utilisant les avertisseurs : ils peuvent franchir le feu rouge à vitesse modérée", a ajouté le porte-parole. (Belga)