Animaux de compagnie L’identification provisoirement visible

À la demande des trois ministres régionaux en charge du Bien-être animal, l’entreprise Zetes, qui gère les données des propriétaires de chiens et de chats sur DogID et CatID, a décidé de rendre celles-ci visibles pour trois semaines, face aux difficultés rencontrées par les propriétaires d’animaux des zones sinistrées pour retrouver leur animal de compagnie. Cette difficulté a été aggravée par le fait que la police et les communes n’ont plus le même accès aux données des propriétaires.