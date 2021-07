Politique culturelle La grande ambition du Cinquantenaire

Au Vif, Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la Politique scientifique, apporte des éléments neufs sur le grand dossier de la rénovation du Cinquantenaire à Bruxelles : " Une réflexion globale est engagée, y compris sur le plan philosophique, pour rompre avec l’image héritée du passé. Je veux que le plateau du Cinquantenaire devienne celui du Bicentenaire, en 2030." Budget nécessaire : 200 à 250 millions d’euros, avec mise de départ de la Régie des bâtiments (85 millions) et de Beliris (63 millions). Et de préciser qu’" un comité de pilotage et quatre ministres préparent une métamorphose du complexe muséal du Cinquantenaire d’ici à 2030 : Thomas Dermine (PS), Ludivine Dedonder (PS, Défense), Mathieu Michel (MR, Régie des bâtiments) et Karine Lalieu (PS, Beliris)". G.Dt.