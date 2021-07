Tournai Nouveaux véhicules pour la propreté

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois et l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix ont réceptionné deux nouveaux camions adaptés à la récupération des ordures ménagères et trois nouvelles camionnettes pour un montant total de 481 000 euros. À l’heure actuelle, la Ville de Tournai récolte un peu moins de 12 000 tonnes de déchets par an. L’objectif de cette nouvelle acquisition est de rendre la cité des Cinq Clochers toujours plus propre. Les camionnettes serviront au service propreté mais également à celui des sanctions administratives dans le cadre de leur travail quotidien de lutte contre les incivilités. Selon l’échevine des Travaux, l’acquisition de ces nouveaux véhicules de qualité sera d’une grande aide pour les ouvriers afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions possible. "La propreté et la lutte contre les incivilités sont une priorité pour la Ville de Tournai. Les nouvelles camionnettes seront aussi utilisées par les espaces verts dans leur travail d’entretien et de débroussaillage des différents districts", conclut Paul-Olivier Delannois. M.P