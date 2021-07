Transport et logistique Le secteur se mobilise

Les acteurs du transport et de la logistique appellent leurs membres à se mettre à disposition des services de secours et des initiatives citoyennes pour acheminer l’aide dans les meilleurs délais vers les zones sinistrées par les intempéries et inondations dévastatrices de la semaine dernière. Pour ce faire, le site Logimarket a été mis à jour. Lancé dans le cadre de la pandémie, ce site web permet de récolter les offres de prestations logistiques que les entreprises sont prêtes à mettre à disposition. (Belga)