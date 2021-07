AB InBev en pointe. Franchement à la hausse mercredi matin, le Bel 20 regagnait finalement 1,96 % à 4 200,05 points avec tous ses éléments dans le vert à l’exception de Telenet (32,34) et Elia (92,70) qui cédaient 0,55 et 0,05 %. Il était par contre soutenu par ses poids lourds KBC (66,46) et AB InBev (58,04) qui gagnaient 4,20 et 2,54 %, Melexis (85,10) et arGEN-X (267,70) étant positives de 3,28 et 2,88 %. Solvay (110,30) progressait de 1,52 %, UCB (89,44) de 0,90 %, Galapagos (51,16) de 1,35 %, Ackermans (142,60) de 1,49 % et Sofina (385,20) de 1,21 %. Proximus (16,99) s’appréciait de 1,65 %, Orange Belgium (19,38) gagnant par ailleurs 0,10 % tandis que bpost (9,90) cédait 1,15 %. Hors indice, KBC Ancora (36,64) et Barco (20,98) rebondissaient de 4,4 et 4,3 %. (Belga)