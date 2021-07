Changes

L’euro se stabilise. L’euro se stabilisait mercredi en fin de séance face au dollar après avoir touché un plus bas depuis trois mois et demi, les cambistes s’attendant à ce que la Banque centrale européenne (BCE) défende sa politique monétaire souple jeudi. Vers 18 heures, l’euro gagnait 0,12 % à 1,1797 dollar. En début d’échanges européens, l’euro a reculé jusqu’à son plus bas depuis début avril à 1,1752 dollar. La devise américaine est pour sa part soutenue par son statut de valeur refuge alors que la reprise des contaminations au Covid-19 pèse sur les perspectives de la croissance mondiale. " Tant que la propagation du variant Delta rendra le marché nerveux, le dollar sera en forme, surtout si la BCE se montre souple demain ", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. (AFP)