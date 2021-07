Europa Nostra exige le classement des Récollets

Après la mobilisation du comité d’opposants et le lancement d’une pétition pour la préservation de l’ancien couvent des Récollets, l’association Europa Nostra Belgique s’était emparée de cet épineux dossier. Elle avait désigné des experts pour plancher sur l’intérêt patrimonial, historique et architectural des lieux, et dans la foulée demandé au promoteur Lixon de pouvoir visiter les bâtiments qui lui ont été vendus par la Ville.

L’association dont un des objectifs est de promouvoir des standards de haute qualité en matière de conservation du patrimoine avait essuyé une fin de non-recevoir et la situation n’a pas évolué. Les experts n’ont eu accès qu’à l’église et aux parties de l’ancien couvent qui ne sont pas devenues privées.

Ce qui n’a pas empêché les spécialistes de remettre un rapport, qui vient d’être diffusé par l’ASBL et qui a été transmis aux autorités locales et régionales. On sait bien qu’au fil des années, plusieurs procédures de classement des Récollets n’ont pas abouti mais Europa Nostra Belgique revient à la charge.

Pour les experts - qui sont également administrateurs de l’association -, il est impératif de sauvegarder et de classer l’ensemble complet que constitue l’ancien couvent. Ils soulignent qu’il s’agit d’un des seuls couvents franciscains préservés dans sa quasi-intégralité en Belgique, et que c’est aussi un des rares témoins de l’ancien régime à Nivelles qui a été épargné par les bombardements de 1940. Le rapport évoque également le rôle de "repère urbain monumental caractéristique" à l’entrée du centre-ville.

Classer l’ensemble de l’ancien couvent (église, cloître et bâtiments) comme le demande l’association alors qu’une partie a été vendue ne sera évidemment pas simple.V.F.