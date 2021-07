Forte progression. La Bourse de Paris a terminé mercredi en forte progression de 1,85 %, effaçant en deux séances ses pertes de lundi, portée par de bons résultats d’entreprises. L’indice vedette Cac 40 est repassé au-dessus du seuil des 6 400 points et de son niveau de clôture de vendredi. Mardi, il avait rebondi de 0,81 %. Francfort a gagné 1,36 % et Londres 1,70 %. Entre de bons résultats d’entreprises et la conviction que le soutien des banques centrales ne va pas s’arrêter de sitôt, l’aversion au risque des investisseurs semble s’être dissipée. L’attention devrait déjà être " tournée vers la réunion de la Banque centrale européenne (BCE)" jeudi, note Andreas Lipkow, analyste. En Asie, le tableau a été plus mitigé, la Bourse de Tokyo ayant rebondi modestement sans compenser les pertes des cinq séances précédentes. (AFP)