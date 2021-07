Fabio Jakobsen : "Je suis à nouveau un sprinter !"

Cyclisme Un an après sa terrible chute, il retrouve la victoire au Tour de Wallonie.

Allô ! Patrick ? Merci, Patrick. Merci pour la confiance, pour le soutien, pour tout." Quelques secondes après être descendu du podium, sur lequel il a reçu le bouquet du vainqueur, Fabio Jakobsen reçoit directement un appel téléphonique. Celui du patron de son équipe Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere. Très heureux du succès de son coureur. Une victoire particulière pour le Néerlandais : il s’agit de son premier succès depuis son terrible accident sur le Tour de Pologne, provoqué par la manoeuvre litigieuse de Dylan Groenewegen.

Bourreau et victime à un jour d’écart

Les deux hommes ont énormément souffert depuis cette chute. Surtout mentalement pour Groenewegen. Mentalement et surtout physiquement pour Jakobsen. Et ils ont tous les deux retrouvé la joie de la victoire, à un jour d’intervalle, sur ce Tour de Wallonie. Ce qui n’aurait pas été possible si cette seconde étape n’avait pas été déplacée sur le circuit de Zolder, car Jakobsen n’aurait pas gagné sur l’étape reine prévue initialement à Herve.

"Je suis vraiment heureux", souffle Fabio Jakobsen. "Je dois remercier énormément de personnes. Le staff médical, ma famille, ma copine, mon équipe. Sans eux, je ne serais pas ici. Cette victoire, c’est aussi leur victoire."

Ce succès va certainement être un déclic pour Fabio Jakobsen. "Mardi, dans la première étape, il peinait à frotter, il n’était pas en confiance", nous raconte son coéquipier Florian Sénéchal. "Mais il était bien présent ce mercredi. Nous avons toujours continué de croire en lui. Cette victoire, sa première après son accident, est vraiment très forte d’un point de vue émotionnel. C’est comme si j’avais gagné !" Le directeur sportif Klaas Lodewyck se réjouissait également de la victoire de Jakobsen. "Il le mérite, quand on sait d’où il revient. Il a pris le temps de bien se remettre et il en récolte les fruits. La victoire de Groenewegen mardi n’a rien changé : on ne regarde pas vers Dylan d’une manière différente des autres sprinters."

La joie, le soulagement, la délivrance : les émotions étaient belles à voir dans le clan des Deceuninck-Quick Step. "C’est assez fort, surtout que ma famille était présente, elle a vu ma victoire, elle m’a vu faire le métier que j’aime", poursuit Fabio Jakobsen. "Dans ce sprint, quand Gaviria a lancé, j’ai pris l’option d’aller à gauche. J’ai eu un peu peur que la porte ne se referme. Mais elle ne s’est pas refermée. Et j’ai pu m’imposer. Je ne suis pas encore de retour à mon meilleur niveau, il reste du chemin. Mais je suis de retour. Et je suis à nouveau un sprinter !"

Julien Gillebert