Gaz en janvier ? "Il faut aller bien plus vite car c’est vital !"

Liège Les autorités exigent de Resa que le citoyen retrouve le gaz et l’électricité plus rapidement.

L’annonce faite ce mardi 20 juillet a sans nul doute glacé plus d’un Liégeois (au sens provincial)… Pour l’électricité, certains quartiers pourront la récupérer fin août ; mais pour le gaz, on espère janvier 2022 !

Indéniablement, ces délais sont intenables pour des milliers de citoyens plongés dans des situations de guerre. Sans eau pour certains, sans gaz et sans électricité (voire sans toit), ils sont nombreux à être exposés à de graves risques sanitaires. Willy Demeyer et Christine Defraigne, bourgmestre et première échevine de Liège, ont dès lors demandé à l’intercommunale Resa d’accélérer ce chantier… plus que nécessaire.

"Il faut en effet que ça aille bien plus vite car pour nous c’est vital, explique Willy Demeyer, car, sans gaz et sans électricité, ce sont des milliers de maisons qui sont inhabitables. Nous ne pouvons pas l’envisager à moyen ou long terme."

Dans le cadre du grand plan de prise en charge des citoyens sinistrés (lire ci-dessous), cette question du relogement décent est en effet une priorité, "et ici, il faut l’avouer, le problème est incommensurable", poursuit le mayeur, "mais il est impératif de retrouver une maison pour de nombreuses personnes". Les autorités liégeoises disent "comprendre" le problème rencontré par l’intercommunale mais expliquent aussi ne pas pouvoir l’accepter.

Dix mètres cubes d’eau gratuits

En faisant le point sur les aides déployées, le bourgmestre a également confirmé qu’il avait obtenu que chaque foyer sinistré soit exonéré, dans sa facture, de 10 m3 d’eau… "Nous estimons que c’est ce dont a besoin un ménage pour nettoyer les dégâts." En outre, la Cile serait encline à fractionner la facture dans les prochains mois.

