Il y a toujours 18 disparus

Journaliste Police et Justice

La Belgique se relevait petit à petit après les inondations mortelles qui ont frappé en premier lieu la province de Liège. Les festivités pour la Fête nationale ont été réduites. Mardi a été décrété jour de deuil national, une première depuis les attentats du 22 mars 2016.

D’après un bilan encore provisoire, les crues, qui ont englouti des centaines de maisons et ont causé des dégâts énormes aux infrastructures, ont coûté la vie à 32 personnes. Toutes ont été identifiées.

Dix-huit personnes sont toujours portées disparues, d’après le dernier bilan établi mercredi soir par le Centre de crise. Mardi matin, ce nombre était de 116. Mardi, 63 personnes ont donné signe de vie tandis que 35 personnes ont fait de même mercredi.

Problèmes d’eau et de télécommunications

Les différents opérateurs de télécommunications ont travaillé à rétablir le réseau le plus rapidement possible dans les zones impactées. Une couverture minimale est assurée pour permettre aux habitants des zones touchées de téléphoner et de surfer, même si c’est à une vitesse réduite.

Mercredi, il restait encore 400 foyers privés d’eau potable en province de Namur. L’eau est revenue sur l’ensemble du territoire des communes de Pepinster et de Dison. La situation est rétablie à Ham-sur-Sambre.

Dans les réseaux concernés par des eaux sales ou troubles, l’eau du robinet ne peut pas être utilisée à des fins alimentaires même bouillie. La SWDE préconise une utilisation limitée aux besoins des sanitaires (WC) et à l’hygiène corporelle si l’eau est légèrement trouble.

Certaines communes connaissent des manques partiels d’eau, mais la qualité de l’eau du robinet n’est pas altérée.

Éviter les pillages

Plusieurs communes, notamment dans les provinces de Liège et de Namur, ont connu des pillages. À Trooz, Chaudfontaine, les autorités locales ont dû faire appel à des sociétés privées. Le gouverneur de la province de Namur a mis en garde les pilleurs. Le parquet appliquera la tolérance zéro.

À Esneux, la bourgmestre Laura Iker avait demandé au gouverneur qu’il fasse appel à l’armée pour éviter les vols et pillages. Son appel a été entendu. Ce sont finalement des renforts de la police fédérale qui sont présents sur le territoire depuis mercredi soir.

La circulation fluviale a pu reprendre à Liège sous conditions. Les deux péniches se trouvant au fond de la Meuse après avoir coulé vendredi dernier en raison de la force du courant ont été localisées. La navigation devait se faire à vitesse réduite, sans dépassement ou croisement. Signalées, les péniches devront prochainement être renflouées. Ces opérations prendront certainement du temps. Il n’est pour l’heure pas encore possible de déterminer une date pour un retour à la normale. (D’après Belga)