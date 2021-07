La Flandre connaîtra cette année un troisième procès #MeToo. Après le producteur d’émissions Bart De Pauw, accusé d’intimidations sexuelles et dont le procès aura lieu en octobre, et Johan Sabbe, le procureur de Flandre orientale condamné en juin à quatre mois de prison avec sursis également pour harcèlement sexuel et attentat à la pudeur dans un contexte professionnel, c’est le célèbre artiste flamand Jan Fabre qui devra comparaître devant la justice pour des faits similaires. L’information a suscité l’indignation dans les milieux artistiques flamands. Lundi 28 juin, on apprenait que l’artiste était cité à comparaître pour "viole nce" et " harcèlement sexuel au travail" à l’égard de "douze employés", ainsi que pour "attentat à la pudeur".

La décision intervient après trois ans d’investigations, précise l’Auditorat du travail, sans préciser l’identité des victimes présumées. Une première audience est prévue le 21 septembre. Elle fixera un calendrier pour le procès et n’impliquera pas forcément une comparution de l’intéressé.

Pour attentat à la pudeur, Fabre risque une peine de prison de six mois à cinq ans ; pour harcèlement et harcèlement sexuel sur le lieu de travail, il risque six mois à trois ans.

Humiliations

Les accusations datent de septembre 2018, dans le sillage de la campagne #MeToo. Une vingtaine d’anciens collaborateurs de sa compagnie de danse Troubleyn s’étaient alors plaints dans une lettre ouverte d’avoir subi pressions psychologiques, "humilia tions " et même chantage à caractère sexuel. Ils expliquaient que Jan Fabre invitait chez lui des artistes sous prétexte de performances d’art visuel, et tentait alors une "approche sexuelle" .

Une des danseuses a témoigné dans De Morgen de comment, lors d’une tournée, elle a été invitée par Jan Fabre dans sa chambre d’hôtel, soi-disant pour prendre un verre avec un certain nombre d’autres collègues.

"Quand je suis arrivée dans la chambre, il était assis là, seul. Nous avons bavardé un peu en attendant les autres. ‘Ils ne reviendront pas’, a-t-il dit. Je pensais que j’allais avoir un retour, mais soudain il a commencé à m’embrasser et a enlevé mon T-shirt. J’ai protesté et j’ai demandé si ce qu’on disait était vrai : que tu devais coucher avec lui pour un solo. Il n’a pas répondu, mais a regardé ostensiblement le lit et a dit que je savais ce que je devais faire : ‘C’est maintenant ou jamais.’ J’ai répondu ‘jamais’ et je suis partie. J’ai quand même terminé cette tournée, mais je ne voulais pas renouveler mon contrat."

"Chez moi, jamais !

La nouvelle avait choqué le monde culturel. En juin 2018, à la chaîne flamande VRT qui lui soumettait une étude universitaire affirmant qu’une femme sur quatre dans le monde de la culture a déjà subi une avance sexuelle non désirée au travail, Jan Fabre avait pourtant répondu : "Chez moi, jamais." "Dans notre compagnie, en quarante ans, il n’y a jamais eu le moindre problème." L’artiste soulignait : "Je sais que je peux passer pour un réalisateur très cash. Mais je n’ai jamais eu l’intention de harceler psychologiquement ou sexuellement les gens ou de leur faire du mal. Les femmes qui prétendent que j’ai dépassé les bornes, je les invite à faire appel aux procédures disponibles."

En Belgique et à l’étranger, Jan Fabre est considéré comme l’une des personnalités les plus innovantes et les plus éclectiques de la scène artistique internationale contemporaine. Son nom est souvent associé à la sculpture de la tortue dorée chevauchée par l’artiste ou encore au grand scarabée embroché dans un poteau sur une place de Louvain.

Roi de la provocation

Mais Jan Fabre accumule les controverses. Un versant de sa personnalité est obscur. Ce qui est sûr, c’est que le plasticien pasticheur proche d’un Hugo Claus aime choquer. En 2012, lors d’un tournage, il avait suscité l’émoi en propulsant des chats vivants sur les escaliers de l’hôtel de ville d’Anvers. Quelques années plus tôt, il avait attiré les regards en revêtant la salle des Glaces du palais royal de plus d’un million de carapaces de scarabées. La reine Paola, séduite par le travail de Jan Fabre, qu’elle avait rencontré à plusieurs reprises, avait créé un comité artistique chargé d’intégrer l’art contemporain belge dans le palais royal, construit au XIXe siècle.

Chorégraphe, il se plaît à montrer la brutalité du monde, la violence de la vie dans la nudité et la crudité. Ses œuvres parfois déchaînent les passions du public. Il aime explorer son corps, la sexualité le fascine. Jeune, il dit avoir trouvé "v ingt manières de rapprocher sa bouche de son sexe ". Dans le spectacle Mount Olympus, d’une durée de 24 heures, le public a même pu assister à une séance de masturbation collective.

Jacques Hermans