La question du genre

Le passage par l’ancien site de la SNCF permet au public des Rencontres de découvrir l’impressionnante transformation des lieux opérée par la Fondation Luma. En font partie, comme La Libre en a rendu compte dans ses précédentes éditions, la tour de Frank Gehry et les magnifiques jardins de Bas Smets. Durant les Rencontres, les Ateliers mécaniques y prêtent leurs espaces luxueux pour une triple proposition ayant trait au genre et plus particulièrement à la relativité de la masculinité.

Intimité et ostracisation

Avec en ouverture le formidable travail de Clarisse Hahn réalisé dans le quartier parisien de Barbès et intitulé "Les Princes de la rue ". Formidable parce que subtil et nuancé pour mettre en évidence ces situations où, comme le relève Michel Poivert dans sa préface, "le corps des hommes chorégraphie leurs rapports à l’espace public comme dans l’intimité". Suit Garçons sensibles, un film de Sébastien Lifshitz réalisé à partir d’archives et qui revient sur l’implacable ostracisation des homosexuels dans un temps pas si lointain. Par son côté démonstratif, il pourrait être pris comme une introduction au copieux ensemble " Masculinité/La libération par la photographie ". Une exposition-manifeste que l’assemblage par trop démonstratif et parfois tiré par les cheveux des quelque 50 propositions d’artistes - pourtant le plus souvent de très grande qualité - rend indigeste.

J-M Bo