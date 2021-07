La Vivaldi a donc retrouvé la voie de la raison. Sans passer par une procédure de régularisation collective - ce que la déclaration gouvernementale ne prévoit pas -, mais en donnant des pistes de normalisation de la présence en Belgique des "sans-papiers du Béguinage", au cas par cas. La Vivaldi peut pousser un "ouf de soulagement", elle ne sortira pas grandie de cet épisode indécent qui a vu les deux ailes de son gouvernement se déchirer sur les réseaux sociaux alors que des êtres humains se laissaient mourir et que des dizaines de milliers de personnes, la pelle à la main, couvertes de boue, tentaient de sauver quelques biens d’une vie. Les centaines d’illégaux, eux, prendront bien soin de vérifier qu’ils pourront sauver leur vie tout court dans les jours et semaines à venir. Car qu’on ne s’y trompe pas. La suspension de la grève des sans-papiers ne signifie pas que l’on a résolu ce délicat (et vieux) problème de la politique migratoire en Belgique. La relecture de la déclaration gouvernementale laisse apparaître de nombreuses zones de flou ; elle est sujette à interprétations diverses. Or, si la Vivaldi veut assurer sa stabilité dans les mois qui viennent, il est plus que souhaitable qu’elle précise les contours de sa politique migratoire. Ce ne sera pas simple - ce dossier est très sensible, et prête le flanc aux critiques acerbes de l’opposition - mais nécessaire. La gestion des crises actuelles, et les chantiers à entamer (pensions, fiscalité, emploi, finances publiques) n’autorisent pas la Belgique à se permettre une nouvelle crise migratoire.