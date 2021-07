Le désarroi des bourgmestres…

Les pleurs d’une des bourgmestres contactées dans le cadre de cette édition étaient le fruit d’une immense fatigue. Mais aussi d’un profond désarroi. Forcément en première ligne pour faire face à l’urgence et répondre aux nombreuses demandes de leurs administrés, les bourgmestres se sentent seuls. On peut légitimement les imaginer esseulés. Ils ne le sont pas, pourtant, et c’est bien là le problème. Depuis des années, des plans de prévention et de gestion des risques ont été discutés, peaufinés. Mais ils ne sont manifestement pas prêts pour l’emploi. Quand il s’agit de passer à l’action, la théorie s’oublie. C’est donc que c’est trop compliqué, irréalisable dans la pratique ou… méconnu de certains édiles. Dans un cas comme dans l’autre, ces plans devraient être soumis à révision puisqu’on nous annonce que des catastrophes naturelles comme celles vécues la semaine dernière se produiront plus régulièrement. Et être expliqués comme il se doit…

L’information, encore elle, a aussi fait défaut entre les différents niveaux de pouvoir. Quand le bourgmestre de Oln, Cédric Halin, pousse un coup de gueule sur les réseaux en affirmant que "les premiers jours, nous avons été snobés/abandonnés par les responsables hiérarchiques des niveaux de pouvoirs supérieurs dont certains nous prennent pour des ‘ploucs’’, il dit tout haut ce que beaucoup nous disent tout bas. "Ce sont eux les ‘rois’ de la gestion de crise", conclut ironiquement Cédric Halin sur les réseaux.

Même entre entités locales, l’information s’est parfois avérée déficitaire, notamment sur le plan des évacuations de personnes sinistrées entre communes voisines. On pourra toujours rétorquer que les bourgmestres, in tempore non suspecto, sont les premiers à plaider pour leur autonomie locale. Certes. Mais il faudra quand même analyser cette gestion de crise, passer en revue le fonctionnement des services fédéraux, régionaux et… provinciaux dans le cadre de cette catastrophe. On aurait tendance à dire que si l’on veut sauver des vies, un tel exercice est inévitable. Qu’il faudra tirer les leçons de cette crise. Mais on se disait déjà la même chose lorsque la crise sanitaire a éclaté, et que les bourgmestres se retrouvaient, un peu seuls déjà, face à l’absence de masques, la gestion des couvre-feux…