Le désarroi des sponsors japonais des JO de Tokyo

Toyota, Panasonic, Fujitsu… Les nombreux sponsors japonais des Jeux olympiques de Tokyo continuent de marcher sur des œufs à l’approche de la cérémonie d’ouverture, face à un événement devenu "toxique" pour leur image au Japon à cause du Covid-19.

"Les Jeux olympiques se sont transformés en quelque chose de toxique à Tokyo, où ils ont un soutien très faible du grand public", a commenté pour l’AFP Jules Boykoff, universitaire américain spécialiste du sport et de la politique.

Pour les sponsors nippons, "être associé à un événement aussi impopulaire est devenu risqué au niveau de leur image de marque. C’est du jamais-vu dans l’histoire politique des Jeux olympiques", selon M. Boykoff.

"La marque des Jeux olympiques de Tokyo a complètement perdu sa bonne réputation. Donc pour les sponsors japonais, il est préférable de dire qu’ils ne vont pas exploiter leurs droits associés à l’événement plutôt que de les exercer", a renchéri Taisuke Matsumoto, avocat d’affaires spécialiste du sport.

Lundi, le géant mondial de l’automobile Toyota a annoncé que ses dirigeants n’assisteraient pas à la cérémonie d’ouverture de vendredi. Le constructeur cherche ainsi à s’aligner sur le grand public, exclu de la cérémonie comme de la quasi-totalité des compétitions des JO à cause du coronavirus.

Engagement record

D’autres sponsors japonais ont suivi. Les patrons de Panasonic et Bridgestone n’iront pas non plus à la cérémonie par exemple, ni les responsables des groupes technologiques NEC et Fujitsu, selon des porte-parole de ces sociétés.

Les partenaires majeurs du Comité international olympique (CIO), engagés sur plusieurs olympiades, ont contribué à hauteur de 500 millions de dollars pour les Jeux de Tokyo. Parmi eux figurent les japonais Toyota, Panasonic et Bridgestone.

Une soixantaine d’autres sponsors nippons ont injecté 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros au cours actuel), une somme record pour des JO.

Même s’ils ont respecté leurs engagements financiers, tous ont été profondément embarrassés par le report des JO en 2020 à cause de la pandémie, puis par l’opposition de la population japonaise au maintien de l’événement cet été, selon de nombreux sondages.

Toyota a aussi renoncé à diffuser une campagne publicitaire liée aux JO au Japon, redoutant un effet boomerang.

Bridgestone va se contenter de cibler des fans via les réseaux sociaux, avec des contenus mettant en avant des sportifs olympiques, a expliqué un porte-parole.

Panasonic va continuer d’utiliser les logos olympiques et paralympiques pour certaines de ses publicités et produits. La star japonaise du tennis Naomi Osaka est récemment devenue ambassadrice de la marque, mais ce partenariat "n’est pas centré sur les JO", a rappelé le groupe à l’AFP. (AFP)