Le retour aux sources

Les œnologues ont sauvé le vin, mais ils en ont standardisé le goût. À partir des années 1990, les vins sont sans défaut, il n’est plus possible d’acheter un vin déviant, même à vil prix. Ces vins sans défaut, réalisés par des œnologues conseils volants, (flying winemakers) se ressemblent les uns les autres. On trouve plutôt la signature du cépage, sûrement celle du tonnelier, moins celle du terroir. Les vins auraient-ils perdu leur âme ?

Si la réforme est bordelaise, la contre-réforme sera beaujolaise. Elle a trouvé sa figure tutélaire dans un négociant de la région, Jules Chauvet. Féru de chimie, il se lance dans des expériences tant sur la dégustation que sur la vinification. C’est à lui que l’on doit notamment le fameux verre universel de dégustation, le verre Inao, que l’Inao justement oubliera de breveter en 1970.

" Oublie l’argent, récolte la gloire ", telle aurait pu être la devise de l’administration française sur ce dossier. La perte des droits financiers pour ce qui était alors l’Institut national des appellations d’origine (Inao donc) sera synonyme d’un gain considérable en notoriété. Sans devoir s’acquitter d’aucun droit, le verre est moulé dans tous les coins de la planète, s’imposant comme le standard de la dégustation.

Éloge de la simplicité

Sur le plan de la vinification, Jules Chauvet fera le pari d’un retour aux sources : moins d’artifice, moins de technologie, plus de raisin et plus de nature. Le mouvement des vins naturels est en partie son enfant, voici ce qu’en disait le papa : "Je crois qu’il faut revenir précisément aux choses anciennes, c’est-à-dire cultiver les vignes d’abord, ne plus mettre des produits chimiques à ras de terrain […]. Si ce travail n’est pas fait à la vigne, il devra se faire au cuvage avec toutes les manipulations et tous les trucages que cela implique."

Jules Chauvet proposera notamment la vinification sans soufre, devenue depuis la marque de fabrique ultime du vin naturel. Une bande de cinq viticulteurs situés à Villié-Morgon dans le nord du Beaujolais s’essayent à ces préceptes : Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet, Guy Breton, Georges Descombes, auxquelx on ajoute bien souvent Yvon Métras de Romanèche-Torins.

Dans les années 80, ce qui au départ était une petite résistance devient un mouvement. Le mouvement s’organise, s’amplifie, il devient une tendance. La figure mythique de celle-ci est sans conteste Marcel Lapierre, décédé en 2010, et dont les vins soignent toutes les tristesses, expérience vécue. Il fut sanctifié par le pape situationniste, Guy Debord : "Je ne connais aucune déception qui résiste à un morgon de Marcel Lapierre." Le vin naturel devient manifeste politique.

L’histoire des vins naturels passe trop souvent au bleu une autre figure, celle-là très discrète, Jacques Néauport. Inutile de chercher son profil sur l’encyclopédie Wikipédia, il vivrait sans boîte électronique, ni ordinateur. Selon l’Atrébate Néauport (il est né près d’Arras), le vin naturel doit d’abord provenir de vignes biologiques, voire biodynamiques. Voilà qui fait le lien entre ces trois catégories, souvent complexes à appréhender, tout en les hiérarchisant.

De 300 additifs et procédés à zéro…

Comment s’y retrouver ? Voici comment je l’explique à mes étudiants. Il faut savoir que la viticulture traditionnelle permet l’utilisation de plus de trois cents techniques, adjuvants et produits œnologiques. On tombe toujours un peu de sa chaise en entendant ce chiffre, car la mythologie du vin n’en parle pas beaucoup. Le fait que ces "ingrédients" ne soient repris nulle part sur la bouteille les rend en quelque sorte invisibles, à l’exception notable des sulfites, qui sont indiqués sur l’étiquette, et captent toute l’attention.

Lorsque le vigneron fait du vin biologique, le nombre d’additifs et de procédés tombe aux alentours de septante ; pour un biodynamique, le chiffre devient sept. Lorsque le vigneron fait du vin naturel, ce nombre tombe à zéro, ou à un si l’on permet dans certains cas un tout petit peu de soufre lors de la mise en bouteilles, ce point étant discuté au sein de la galaxie naturelle (quitte à complexifier la discussion, sachez que les vins naturels sans soufre sont en vérité sans soufre ajouté, les levures en produisant naturellement).

Comment le consommateur fait-il pour s’y retrouver ? L’objectivité conviendrait qu’on indique les intrants utilisés du moins lors de la vinification, cela mettrait tout le monde sur un pied d’égalité. Le risque est que certains vins, parfois très prestigieux, devraient attacher un bottin au goulot. Il ne reste plus au consommateur, s’il ne veut pas faire une confiance aveugle au commerçant qui lui échange la bouteille contre quelques piécettes, de se fier aux labels. On trouvera la feuille de vigne sertie de douze étoiles pour le vin biologique, et les inscriptions "demeter" ou "biodyvin" pour le biodynamique. Enfin, tout dernier, les vins naturels ont créé leur logo l’année dernière : "vin méthode nature".

La tendance des vins naturels

La tendance des vins naturels prendrait-elle le dessus ? Dans les villes, il est difficile d’ouvrir un estaminet vineux sans proposer ces produits. À l’inverse, si vous y cherchez des bordeaux peynaudisés (voir chronique précédente), vous risquez d’être quelque peu déçu. Certains reprochent aux vins naturels des défauts, notamment ces odeurs d’étable ou d’écurie, des phénols volatils provoqués par une déviation bactérienne qui sent bon la Belgique : Brettanomyces bruxellensis. Pensez-y quand vous sortirez le fameux "ça sent la ferme", après avoir reniflé le verre.

Ces vins seraient-ils semblables à un autre les uns aux autres ? L’histoire repasse en partie les plats, c’est de bon ton pour du vin, car c’est exactement ce qu’on a reproché aux vins boisés et sur-extraits de la fin du siècle dernier, le fait de sentir plutôt la barrique que le terroir.Fabrizio Bucella