Lettre du Premier ministre

"Nous ne vous abandonnerons pas"

Solidarité Revenant sur les "effroyables intempéries que la Belgique a endurées", et tout en sachant que "les mots ne panseront pas les plaies", le Premier ministre Alexander De Croo a adressé, via la presse locale, une lettre aux sinistrés et à leurs sauveteurs, pour assurer que le gouvernement n’abandonnera pas les familles et communautés touchées. Marqué par ce qu’il a vu à Rochefort, Pepinster ou encore Eupen, Alexander De Croo explique que "ces images" lui restent en tête. Sur place, il a "rencontré des héros. Des femmes et des hommes qui ont sauvé des vies. Des femmes et des hommes, vivant parfois encore dans l’angoisse et l’incertitude de recevoir des nouvelles de leurs proches, s’entraidant pour s’en sortir ensemble. Dans un effort de solidarité qu’au cours de ma vie je n’avais encore jamais vu". Le Premier ministre exprime aussi sa "profonde gratitude" et son "profond respect" pour les services d’urgence, les services d’aide professionnelle et tous les bénévoles qui se sont manifestés ces derniers jours. "Des efforts incroyables ont été déployés, parfois même au péril de la vie", relève-t-il. "Vous nous avez prouvé que, dans des moments aussi difficiles, nous pouvions toujours compter les uns sur les autres." "Vous pouvez compter sur nous pour vous aider et pour ne pas oublier", assure Alexander De Croo dans sa missive. "Nous ferons, nous gouvernement, tout ce qui est possible pour soutenir autant que faire se peut les familles et les communautés qui ont été touchées", promet le chef du gouvernement fédéral. "Nous ne vous abandonnerons pas."