L’éviction du patron du SGRS ébranle l’armée et la ministre Dedonder

Ludivine Dedonder (PS) doit s’attendre à une commission parlementaire de la Défense enflammée, ce jeudi matin. Une de plus dans l’affaire Jürgen Conings. Vendredi dernier, la ministre de la Défense faisait savoir que, "d’un commun accord" avec le chef de la Défense, la décision avait été prise d’écarter de ses fonctions le patron du renseignement militaire (SGRS), le général-major Philippe Boucké. L’annonce a fait l’effet d’une bombe au sein de l’armée et plusieurs généraux ne se sont pas gênés de le faire savoir au travers d’expressions publiques rarissimes à la Défense. Les députés, en particulier ceux de l’opposition N-VA, mais aussi au sein de la majorité, attendent de pied ferme les explications de la ministre.

L’affaire Conings, du nom de ce militaire d’extrême droite jugé dangereux, retrouvé mort le 20 juin après une cavale de plusieurs semaines, a mis en évidence une série de manquements graves au SGRS, notamment sur le suivi de l’individu. Au Parlement, le mercredi 14 juillet, le patron du renseignement militaire avait reconnu "plusieurs dysfonctionnements structurels et ponctuels" dans le dossier Jürgen Conings. Mais, ajoutait-il, "si on m’en laisse l’occasion, je ne vais pas abandonner, […] j’ai la conviction que nous devons continuer la transformation en cours".

L’amertume des généraux

Le couperet tombait pourtant quarante-huit heures plus tard, à la surprise générale. Ludivine Dedonder annonçait le remplacement de Philippe Boucké à la tête du SGRS par le vice-amiral Wim Robberecht. "Le général-major Boucké a […] mis toute son énergie à résoudre les problèmes connus depuis plusieurs années. La complexité des problèmes, renforcée par les événements de ces dernières semaines, l’ont empêché de réussir sa mission", lisait-on dans le communiqué de la ministre.

"Une journée de merde au bureau jusqu’à présent", réagissait, amer, le lieutenant-général Marc Thys, numéro deux de la Défense. "J’espère que l’après-midi va s’améliorer" , écrivait-il sur Twitter. "Le devoir de réserve est une chose… mais le silence peut être lourd de culpabilité. Le prix à payer aujourd’hui est bien trop élevé", renchérissait le commandant de la composante Terre, le général-major Pierre Gérard. Et son homologue de la composante médicale, le général-major Pierre Neirinckx, d’appuyer : "Comme si l’éviction d’un officier exemplaire allait solutionner les manquements décisionnels du passé extérieurs à la Défense… La notion de responsabilité collective me paraîtrait plus appropriée dans le chef de certains décideurs." Il vise les décisions politiques du passé qui ont conduit à des réductions de budgets et d’effectifs à l’armée.

C’est la décision de la ministre

Lundi, c’est Philippe Boucké lui-même qui s’est exprimé sur Twitter : "Le 15 juillet, le jour où il a été décidé de me remplacer, il y avait deux options sur la table. J’ai moi-même indiqué vouloir continuer à condition que le SGRS soit renforcé en personnel. La deuxième option était de me remplacer. Le choix est connu." Il refuse donc d’utiliser le mot "démission" qui a circulé un moment. Et dans une communication interne à l’armée relayée mardi par De Tijd, le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, glisse que l’éviction de Philippe Boucké est la décision de la ministre - "sa décision", écrit-il. On est loin du "commun accord" avancé par Mme Dedonder.

Cela dit, l’amiral Hofman appelle surtout ses collègues militaires à la loyauté et à la sérénité. "Cette décision n’a pas été prise à la légère, explique-t-il. Bien que difficile, j’ai moi aussi approuvé cette décision parce que, après bien des discussions tant avec le général que la ministre, c’était la seule option restante pour le bien-être de M. Boucké et en vue d’assurer un climat serein nécessaire au développement du SGRS."

Mardi, toujours, Philippe Boucké a, lui aussi, lancé un appel à la retenue. "Je souhaite un retour de la sérénité, du calme pour la Défense, pour le SGRS", a-t-il déclaré à l’agence Belga. Selon lui, son départ du service n’est "ni une éviction, ni une démission à [sa] propre demande". Il dit l’avoir accepté "avec difficulté". Mais il reconnaît que, de toute façon, une collaboration était devenue difficile à envisager avec le cabinet de la ministre après avoir appris, la semaine précédente, que ce dernier voulait non seulement le démettre de ses fonctions, mais aussi "ouvrir une enquête disciplinaire" contre lui. Voilà encore un point sur lequel les députés ne manqueront pas d’interroger Mme Dedonder ce jeudi.

