Remco Evenepoel : "J’ai fait tout ce que j’ai pu"

Entretien David Lehaire Envoyé spécial à Gotenba

Depuis son arrivée au Pays du Soleil levant le 11 juillet dernier, Remco Evenepoel a déjà eu, plus d’une fois, l’occasion de jeter un regard vers le mont Fuji dont le toit, niché à 3776 mètres d’altitude, domine majestueusement l’île de Honshu.

C’est là, à une centaine de kilomètres de Tokyo, que le jeune Brabançon se prépare d’arrache-pied pour son objectif de l’année.

Samedi matin (à 4 h, heure belge), il s’élancera à l’assaut de la course olympique. Avec une envie incommensurable. Et quelques incertitudes aussi. Ce mercredi, il a évoqué tout ça à même le tarmac du Fuji International Speedway.

Remco, Tadej Pogacar est-il le grand favori de la course de samedi ?

Cela dépend de l’état de forme dans lequel il est sorti du Tour. Certains gars s’en sont servis dans l’optique des Jeux. Ceux-là ont sans doute un léger avantage. Mais Pogacar a déjà montré l’an passé qu’il récupère très bien après une épreuve de trois semaines. Il sait aussi comment se préparer pour un tel rendez-vous. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas l’autre grand favori.

L’autre grand favori… Doit-on comprendre que vous et Van Aert l’êtes également ?

Surtout Wout. Quand tu vois comme il volait le week-end passé au Tour, tu peux te dire qu’il détient la forme de sa vie. Il a participé à la Grande Boucle dans le but de monter en puissance pour les Jeux olympiques et ça lui a plutôt bien réussi. Il me semble plus frais et affûté que jamais. Ce Wout-là ne doit pas avoir peur du parcours.

Que pensez-vous de ce parcours ?

Très difficile. Il n’y a presque aucun mètre de plat. Dès le départ, c’est monter ou descendre. À part le long du lac, il n’y aura aucun répit. Puis, il fera très chaud. Cela jouera sans doute un rôle sur un tracé aussi long. On fera dix kilomètres de neutralisation. Puis, encore 234 kilomètres. Cela veut dire que l’on va rouler presque 245 bornes. Ce sera une très longue journée.

Cela doit vous plaire, non ?

Tout à fait. Ce parcours est comparable à celui de la Clasica San Sebastian (NdlR : qu’il a gagnée en 2019) avec une grande ascension au milieu et quelques bosses très raides à la fin. Oui, c’est le genre de profil que j’affectionne.

Comment vous sentez-vous ?

On verra samedi. J’ai fait tout ce que je pouvais pour être le meilleur possible, un stage en altitude, un long séjour ici et quelques séances assez lourdes… J’ai encore fait un entraînement très lourd ce mercredi avant deux jours de repos. Donc, j’espère avoir de bonnes jambes. Mais tout peut changer du jour au lendemain. Je pense que ce sera tout ou rien. Quand je suis remonté sur le vélo après ma blessure, je voulais revenir le plus vite possible au plus haut niveau mais j’ai dû accepter que cela ne se faisait pas du jour au lendemain. Et c’est tout à fait normal après un tel traumatisme. Quand reviendrai-je au top ? Je ne sais pas. Peut-être ici. Ou aux championnats d’Europe, aux Mondiaux, au Tour de Lombardie ou encore la saison prochaine. En fait, je suis dans une année de transition, celle qui suit ma chute, il y a presque un an (NdlR : le 15 août 2020). Mon corps me donnera le feu vert. On peut se dire que c’est dommage mais j’ai quand même réussi à gagner deux courses. Et j’ai achevé la première semaine du Giro à la deuxième place. Ce n’est pas rien. Mais bon, mes jambes tournent bien et j’ai retrouvé de la souplesse. Ce sont des bons signes.

Vous êtes dans votre bulle depuis votre arrivée ici le 11 juillet. Avez-vous l’impression d’être aux Jeux olympiques ?

C’est difficile parce que nous sommes entre cyclistes. C’est comme le reste de l’année. On a fait une réunion avec les autres athlètes du Team Belgium mais c’était à distance. Donc, on a pu se parler un peu. Mais il est clair que c’est dommage. Je ne verrai pas mon ami Kimeli (NdlR : l’athlète disputera les 5 000 et 10 000 m) et je ne pourrai pas partager cette expérience avec lui. C’est comme ça. J’espère qu’en 2024, à Paris, ce sera différent. Je peux vous dire que je serai heureux quand je repartirai d’ici parce que ça devient long. Tous les jours, c’est entraînement-chambre-entraînement-chambre… cela devient pesant mentalement.

Comment voyez-vous votre cohabitation avec Wout ?

C’est simple : on doit l’emmener jusqu’à deux cents mètres de l’arrivée et il doit faire le reste (rires). Je pense que le plus difficile pour lui sera l’ascension, très raide, du Mikuni Pass. Il pèse 75 kilos. C’est quinze de plus que les poids légers. Dans les quelques passages à 20 %, ça peut compter.