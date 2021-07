"Certaines personnes agissent sans scrupule"

Actes malintentionnés Des comportements de pillage se retrouvent aussi sur la commune de Trooz, où les scènes de dévastation sont indescriptibles : "Certaines personnes agissent sans scrupule et nous avons donc engagé une société pour effectuer des patrouilles durant la nuit. Un couvre-feu, pour une durée indéterminée, est établi de 23 heures à 6 heures pour prévenir des risques de pillage et des dégradations", développe le bourgmestre Fabien Beltran. Des personnes ont ainsi déjà été interpellées. À Chaudfontaine, des tentatives de vols ont également été constatées, notamment du côté de Vaux-sous-Chèvremont lundi soir. Daniel Bacquelaine, le bourgmestre caldifontain, ajoute que plusieurs personnes ont été surprises par la police : "Cela reste des faits isolés car plusieurs entreprises travaillent durant toute la nuit et cela protège quelque peu les lieux de ce genre de méfaits." (Belga)