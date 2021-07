Shyamalan déçoit avec un thriller guère inspiré

Cinéma Avec "Old", en salles depuis mercredi, le cinéaste américain a perdu la main…

Un couple (Vicky Krieps et Gael Garcia Bernal), leur fille Maddox de 11 ans et leur fils Trent de 6 ans débarquent dans un hôtel paradisiaque. Dès la sortie de leur taxi, le directeur de l’hôtel les accueille avec un cocktail de bienvenue préparé sur mesure et des bonbons pour les enfants. Le lendemain, il leur réserve une excursion à ne manquer pour rien au monde : la découverte d’une plage sauvage entourée d’immenses falaises. Un lieu unique, promet-il.

Le chauffeur (M. Night Shyamalan) conduit la petite famille et un autre couple vers ce lieu magique. Il a prévu un immense pique-nique et de quoi passer une parfaite journée à la plage. Il les dépose, puis s’en va, promettant de venir les chercher en fin d’après-midi. La mer est belle, le soleil de la partie. Tout est parfait. Jusqu’à la découverte du cadavre d’une jeune femme. Un rappeur black, également à la plage, est tout de suite soupçonné par le docteur du groupe (Rufus Sewell). Surtout, de façon inexpliquée, les enfants grandissent de façon très accélérée…

Ancien enfant chéri d’Hollywood après le carton de l’imparable Sixième sens avec Bruce Willis en 1999 ou de Signes avec Mel Gibson en 2002, M. Night Shyamalan a vu son étoile pâlir à partir de La Fille de l’eau en 2006. Le cinéaste d’origine indienne a pourtant signé un come-back réussi en 2015 avec une comédie fantastique pleine de mauvais esprit : The Visit. De quoi le remettre en selle pour boucler sa trilogie super-héroïque initiée avec Incassable en 2000, avec l’excellent Split en 2016 et Glass en 2019. Après un détour par la série télé, avec la très intrigante The Servant pour AppleTV +, revoici Shyamalan dans un thriller fantastique qui renoue avec son style initial.

Tourné en République dominicaine pendant la pandémie, Old est l’adaptation du Château de sable, roman graphique publié en 2021 par le Français Pierre-Oscar Lévy et le Suisse Frederik Peeters.

Thriller sans suspense

Tourné sans grandes stars hollywoodiennes (mais de solides acteurs, comme la Luxembourgeoise Vicky Krieps, le Mexicain Gael Garcia Bernal, même si on les a déjà vus meilleurs…), le film surprend par sa modestie, par sa mise en scène très peu inspirée (avec quelques effets vraiment faciles), mais surtout par sa tonalité. Métaphore sur la vie et le temps qui file sans qu’on puisse l’arrêter, Old reste sans cesse au premier degré, tentant même quelques scènes d’émotion qui tombent systématiquement à l’eau… Shyamalan semble surtout refuser d’installer tout suspense, signant, sur le temps qui passe à toute vitesse, un thriller au ralenti.H.H.

Old Thriller fantastique Scénario&réalisation M. Night Shyamalan (d’après Le Château de sable de Pierre-Oscar Lévy et Frederik Peeters) Photographie Mike Gioulakis Avec Vicky Krieps, Gael Garcia Bernal, Rufus Sewell, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen… Durée 1 h 48