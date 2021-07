Stéphane Bern, cet amoureux de Chimay…

Film exclusivement diffusé au château. En 2019, l’ASBL et les princes de Chimay ont investi dans la création d’un nouveau film retraçant l’histoire des lieux. À la présentation, on retrouve un certain Stéphane Bern (doublé en néerlandais par Marlène de Wouters, ancienne présentatrice du Concours Reine Élisabeth). "Stéphane Bern est amoureux du château du Chimay. C’est également un ami proche de la princesse Élisabeth", glisse Anne Deroover, responsable au château de Chimay. Disponible depuis 2020, ce film est exclusivement diffusé lors des visites du château, de quoi renforcer le caractère unique de l’œuvre. "C’était un très solide investissement, mais le résultat est là."

Gestion partagée. Au quotidien, la gestion du site résulte du tandem entre la famille princière, qui a consenti à de nombreux investissements pour restaurer le site, et l’ASBL Château de Chimay, en charge de la partie opérationnelle : visites, escape rooms, bar et mini-golf. Une partie des bénéfices liés aux activités sur site retourne également dans les coffres des habitants des lieux. "Mais le Prince et la Princesse restent malgré tout très impliqués. Ils demandent régulièrement comment se déroulent les visites, ce que les gens en ont pensé, quels aspects peuvent être améliorés, etc.", souligne Élise Urbain, coordinatrice à l’ASBL Château de Chimay. Au total, une petite dizaine de personnes travaillent à temps plein au château. "Pendant l’été, nous avons également deux étudiants en renfort pour s’occuper des activités et de l’accueil." Si le Covid-19 a freiné l’activité touristique, le château de Chimay attirait près de 20 000 visiteurs annuels en 2019. Un nombre que l’ASBL espère à nouveau atteindre via ses nouveaux projets déjà en place et ceux à venir. "Il y a quelques belles surprises en préparation", conclut Élise Urbain. F.T.