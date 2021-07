Tourisme : un nouveau déploiement

L’office du tourisme de Gembloux est en plein renouveau. Avec l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice à la tête de l’équipe, le conseil d’administration (CA) souhaite renforcer la valorisation touristique de Gembloux et apporter un nouveau déploiement à celle-ci.

Emmanuel Delsaute, échevin-président de l’office du tourisme de Gembloux, indique : "Fondé en 1978 sous l’égide de Gérard Bouffioux, alors échevin du Tourisme, l’office du tourisme a démarré avec des moyens très limités, tant humainement que financièrement. Avec la prise de conscience croissante de l’intérêt du tourisme, l’office a progressivement grandi et diversifié ses activités, occupant différents locaux pour se fixer en l’an 2000 dans une partie de l’ancienne ferme abbatiale. Il emploie aujourd’hui quatre personnes."

Outre l’accueil et les visites guidées, l’office du tourisme organise, la plupart du temps en partenariat, différentes manifestations comme les Journées de la coutellerie, la Fête médiévale au château de Corroy, Gembloux Auto-Rétro, les Journées du patrimoine, le Salon de la dentelle, les Journées de la fraise, les Agrofolies, le marché de Noël…

Depuis le 1er juillet, Amandine Couvreur est la nouvelle coordinatrice, prête à relever les défis devant lesquels l’office du tourisme se trouve. Elle explique : "Nous travaillons aux prochaines manifestations de cette année en cours : les Journées du patrimoine, les Agrofolies, le Tour Saint-Guibert et le marché de Noël. De plus, divers projets sont en cours de réalisation avec la Maison du tourisme Sambre-Orneau. Après cette première phase importante, nous pourrons tout mettre en place pour réaliser les principaux objectifs en suivant les lignes directrices élaborées en collaboration avec le CA. Ces objectifs sont les suivants : mettre en valeur le patrimoine complet de Gembloux pour l’extérieur mais aussi pour les habitants de la région, créer une nouvelle dynamique pour l’office en intégrant les Gembloutois, concevoir de nouvelles activités originales pour différents publics, développer notre communication et notre visibilité, chercher des nouveaux partenaires." JVE