Une ville toujours prisée des touristes

Avec la crise sanitaire, la population a dû modifier ses habitudes et prévoir des vacances au sein de notre pays. Tournai, ville riche par son histoire et son patrimoine, est à l’accoutumée très prisée par les touristes. Ces derniers peuvent d’ailleurs profiter de manière générale des musées et d’autres infrastructures. Cependant, avec l’assouplissement des mesures, de nombreuses personnes retournent peu à peu passer leurs vacances à l’étranger. Une situation qui pourrait voir le taux de touristes chuter au sein de notre région.

Une année particulièrement spéciale

L’office du tourisme de Tournai a pu conclure ces derniers mois que les touristes sont toujours aussi attirés par la cité des Cinq Clochers.

"Les chiffres pour Tournai sont plutôt positifs, il n’y a pas d’augmentation ou de diminution. Il est vrai que le temps n’a pas été favorable aux visites et aux séjours d’un jour. De manière générale, la cathédrale est la plus prisée par les touristes. Le beffroi est également fort visité, mais malheureusement pour le moment il est fermé en raison d’une altération des pierres de l’escalier. Le musée d’Histoire naturelle plaît énormément aussi", déclare Eva Demeulemeester, coordinatrice au sein de l’office du tourisme.

Bien que les responsables de l’office du tourisme de Tournai soient satisfaits des données enregistrées pour Tournai, ils ne nient pas le fait que cette année est particulièrement spéciale pour le tourisme. Effectivement, les lieux emblématiques et les musées ne peuvent plus accueillir autant de personnes.

"À cause de la crise sanitaire, l’année 2021 est particulière et nous devons faire face à de nombreuses contraintes. Toutefois, les touristes sont bel et bien présents à Tournai. En général, ce sont des Flamands et des Wallons mais également des Français", conclut la coordinatrice.M.P.