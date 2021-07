Wall Street

Le rebond se poursuit. La Bourse de New York montait légèrement mercredi peu après l’ouverture, les yeux rivés sur les résultats d’entreprises et cherchant à consolider le rebond de la veille à la suite du décrochage de lundi. L’indice Dow Jones avançait de 0,79 % à 34 783,99 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 0,40 % à 14 557,51 points et l’indice élargi S&P 500 gagnait 0,61 % 4 349,46 points. La veille, après avoir connu sa pire séance de l’année lundi avec l’inquiétude que le regain des contaminations du Covid ne freine la reprise mondiale, les indices avaient récupéré une bonne partie du terrain perdu. Le Dow Jones avait terminé en hausse de 1,62 %, le Nasdaq de 1,57 % et le S&P 500 de 1,52 %. " On est loin du marché affaibli qui a prévalu" en début de semaine, soulignait dans une note Patrick O’Hare de Briefing.com. (AFP)