3 Questions à

Pierre

Celui qu’il est aujourd’hui.

1 Avec le recul, quel regard portes-tu sur ton adolescence et le projet ?

C’est un projet qui m’a permis de voyager et de pouvoir voyager, c’était très important pour moi. Le projet a surtout été une grande opportunité : grâce au voyage, découvrir d’autres cultures, des jeunes d’horizons différents. Je me rends compte de l’expérience unique que ça a été de grandir avec d’autres jeunes que je ne voyais qu’une fois par an mais avec une récurrence. Pendant l’année, la perspective du voyage était une bouffée d’air. On était si proche et si loin à la fois. À l’époque, j’étais vraiment un petit con ! (rires) Un garnement, mais ça, un garnement, je le serai toujours…

2 Après avoir vécu ce projet, comment vas-tu envisager l’adolescence de tes enfants (si tu en as un jour) ?

Je revisionnerai nos portraits vidéo comme une sorte de mémo pour ne pas oublier comment on pensait à cet âge-là ! Moi, j’imagine surtout élever mon enfant au sein d’une communauté, que ce ne soit pas simplement les parents qui prennent en charge l’éducation, c’est comme ça que je vois les choses. Je serai papa poule, mais très sévère aussi !

3 Pourquoi ?

Parce que c’est comme ça que j’ai été élevé et je vois bien aujourd’hui dans mon travail que si je suis sérieux, poli, gentil, que le travail est fait et bien fait, c’est parce que mes parents ont été exigeants. Ma mère disait toujours (il imite sa mère) : "Dans la vie, il faut que vous ayez un bagage !" Eh bien, elle avait raison. Je remercie d’ailleurs mes deux familles pour leur éducation.