5 bonnes raisons de se rendre à Évian

Le Charme suranné de ST Gingolph

On se croirait revenir un siècle en arrière. Au bord du Lac Léman, Saint-Gingolph vous replonge à la Belle Époque. Le village est aussi coupé entre la France et la Suisse. Dans les faits, les frontières sont très floues : plusieurs habitants de Saint-Gingolph ayant de la famille des deux côtés de la frontière et se sentant à la fois suisses et français. Ici, on aime aussi la tradition. Jean-Marie Amiguet organise ainsi depuis des années des croisières sur sa cochère baptisée "Aurore". Avec cette ancienne barque à voiles latines, on navigue lentement mais sûrement sur les eaux cristallines du lac franco-suisse, avec même la possibilité de le traverser pour aller flâner sur les marchés vaudois. Jean-Loic Sello a, lui, ressuscité une technique ancestrale de fabrication de perles rendant ses lettres de noblesse à Saint-Gingolph.

Faire du paddle sur le Lac Léman

Entre montagnes et lac, la région du pays d’Évian offre un cadre unique aux amateurs d’activités sportives. Sur sa rive française, on retrouve de nombreuses plages et endroits de baignade, mais aussi des activités nautiques, tel que le paddle. Le défi sera d’essayer de rester debout sur sa planche tout en admirant l’incroyable panorama entourant le lac. Après l’effort, le réconfort. Les endroits où se restaurer et loger ne manquent pas sur les rives du lac Léman, comme l’Hôtel de la Plage à Publier.

Une Randonnée en VTT électrique sur le plateau de Gavot

En plus de son riche sous-sol qui fournit l’eau d’Évian, le plateau de Gavot offre de magnifiques randonnées à vélo à assistance électrique. L’occasion aussi de découvrir des lieux étonnants comme le lac Noir ou les marais du Maravant. Pour faire une pause, le lac de la Beunaz et son centre de loisirs, avec notamment une tyrolienne, est le bienvenu. Sur le plateau, nous avons logé à l’Ourserie, à Saint-Paul, une chambre et table d’hôte qui a beaucoup de charme. Le défi est de compter combien d’ours en peluche sont parsemés à travers les logements.

Se faire plaisir à table

C’est bien connu : la (Haute-)Savoie a une gastronomie riche. Entre fromages, charcuteries ou vin, les amateurs de bonne table ne seront jamais déçus. À ces classiques, on ajoutera… la bière. Depuis plusieurs années, des microbrasseurs se sont ainsi installés dans les montagnes, profitant d’une eau de très grande qualité pour produire des bières rafraîchissantes, tant par le goût que par leur originalité. C’est le cas de Nicolas Rey et sa picobrasserie de Concise à Feternes. Le jeune homme utilise des techniques de brassage à l’ancienne, peu énergivore et propose même une bière "belge".

Contempler de haut le Lac Léman

On ne s’en lassera jamais. Les montagnes de la région offrent des points de vue à couper le souffle sur le lac Léman. Pour observer l’un des plus beaux panoramas, celui surnommé du "pas du Léman", sans se fatiguer, il suffit de monter en télécabine jusqu’à la station de ski de Thollon-les-Mémises (8 euros A/R). L’endroit est aussi connu pour être le départ de plusieurs randonnées et est un site réputé de décollage parapente.