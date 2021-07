Cinq étés durant , de 2011 à 2015, cinquante adolescents venus de Mons, Namur, Nantes, Montréal et l’île de la Réunion se sont retrouvés pendant une semaine dans le cadre d’une aventure intitulée "Avoir 20 ans", portée par le metteur en scène Wajdi Mouawad. De 15 à 20 ans, ils ont ainsi voyagé, échangé, appris d’eux-mêmes et des autres. Cette odyssée a fait l’objet d’une étude socio-anthropologique menée par Chloé Colpé qui a suivi les vingt jeunes Belges jusqu’en 2019, dans le cadre d’une thèse de doctorat encadrée par Gérard Derèze et Philippe Scieur et soutenue en octobre 2020 à l’UCLouvain (École de communication). Des entretiens approfondis menés chaque année émergent les ressorts de leurs différents parcours, marqués par les épreuves (à soi, aux autres, à la famille, à l’école) et les ressources puisées pour les affronter. Le projet "Avoir 20 ans" a été mené avec une grande liberté, sans qu’aucune contrepartie n’ait été exigée des participants. Personne parmi eux n’a abandonné l’aventure en cours de route, ce qui donne une valeur singulière à cette exploration inédite de l’adolescence. Pour cette série d’été, Chloé Colpé signe cinq portraits emblématiques.