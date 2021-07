Après le chaos, Zhengzhou panse ses plaies et certaines autorités sont pointées du doigt

Coupures d’eau et d’électricité, routes barrées et habitants qui constatent les dégâts : Zhengzhou tentait jeudi de reprendre le dessus après les inondations qui ont fait au moins 33 morts dans cette cité du centre de la Chine.

La métropole de plus de 10 millions d’habitants avait subi mardi des inondations dévastatrices, qui ont notamment englouti une rame de métro, après trois jours de pluies torrentielles représentant l’équivalent d’un an de précipitations. Ici aussi, le changement climatique est montré du doigt pour expliquer les pires intempéries survenues dans la ville depuis le début des relevés météorologiques il y a 60 ans.

Zhengzhou, à 700 km au sud de Pékin, reste envahie par les flots dans certains quartiers, alors qu’agents municipaux, dépanneurs et pompiers déblayent les rues et déploient d’immenses pompes.

Le complexe résidentiel Shangdu Jiayuan, avec ses dizaines de tours modernes d’une vingtaine d’étages, a été l’un des plus touchés et plusieurs bâtiments restent cernés par les eaux - parfois jusqu’à un mètre de hauteur.

"On a encore le gaz, mais plus d’eau et d’électricité, ça a sauté à cause des inondations", explique Wang Chaoyang, un jeune père de famille. "Donc, on nous distribue de l’eau et des saucisses", déclare-t-il en pointant des responsables du Parti communiste organisant la distribution des dons venus des entreprises ou des autorités.

"Larmes"

"Beaucoup de monde est sur le pont. Je me suis levé à 3 h pour acheminer ces cartons de nouilles instantanées", explique Cao Lei, 36 ans, membre d’un de ces groupes de bénévoles venus de toute la Chine et qui se mobilisent à chaque catastrophe naturelle.

Avec son canot gonflable, Du Rongqiang et son équipe de sauveteurs bénévoles a déjà ravitaillé des dizaines d’habitants dans leurs appartements. "Certains ont les larmes aux yeux quand on arrive chez eux", raconte l’ex-militaire de 50 ans. "Les inondations de cette année, je n’avais jamais vu une telle intensité."

Le président Xi Jinping avait appelé mercredi à la mobilisation après ces inondations qualifiées "d’extrêmement graves". Le pays reste sous le choc des images d’une rame de métro, envahie mardi par une crue soudaine, avec des passagers qui gardent la tête hors de l’eau debout sur des sièges. Quelque 500 usagers se sont retrouvés piégés entre deux stations, a précisé jeudi l’opérateur du métro, déplorant la mort de 12 passagers. Nombreux sont ceux en Chine qui s’interrogeaient sur un manque d’anticipation des autorités. (AFP)